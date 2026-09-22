Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, сообщает 24 Канал.

Как Трамп может помочь завершить войну?

Как подчеркнул Зеленский, Трамп может организовать трехстороннюю встречу между тремя лидерами. Именно там можно было бы обсудить все острые вопросы, что помогло бы приблизить конец войны.

При этом сейчас российский диктатор Владимир Путин демонстрирует, что не хочет ее заканчивать. Для этого придумываются разные причины.

Когда люди говорят, что хотят прекратить войну, но ничего не делают. А потом рассказывают об исторических основаниях и так далее. Это ерунда. Если вы хотите положить конец войне, то садитесь за стол переговоров и ведете дела,

– так Зеленский прокомментировал действия Путина.

Добавим, что встреча между Зеленским и Трампом длилась 40 минут. О чем говорили лидеры – читайте в материале 24 Канала.