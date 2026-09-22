Об этом сообщают журналисты с места событий.

Что известно о прибытии делегации на переговоры?

"Новости.Live" распространили видео, отметив, что украинская команда вместе с Владимиром Зеленским вошла в комнату для переговоров с Дональдом Трампом.

Делегация Украины прибыла на переговоры: смотрите видео

Впоследствии стало известно о начале самих переговоров. Стороны дали небольшой брифинг для СМИ, после чего встреча продолжилась в закрытом формате.

В украинскую делегацию вошли Кирилл Буданов, Андрей Сибига, Рустем Умеров и Давид Арахамия. Со стороны США – Скотт Бессент, Марк Рубио, Джаред Кушнер и Стив Виткофф.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что во время встречи президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке стороны обсудят возможность прекращения ударов по энергетическим объектам. По его словам, Соединенные Штаты хотели бы видеть договоренность, по которой Украина и Россия взаимно откажутся от атак на энергетическую инфраструктуру.

К слову, о необходимости прекращения атак на энергетику говорил и президент Франции Эммануэль Макрон. Вместе с тем следует отметить, что события в Нью-Йорке находятся в развитии.

Пока фактические подробности переговоров неизвестны. Впрочем, 24 Канал следит за проведением встречи и сообщает основные детали.