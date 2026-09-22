Про це повідомляють журналісти з місця подій.

Що відомо про прибуття делегації на переговори?

"Новини.Live" поширили відео, зазначивши, що українська команда разом із Володимиром Зеленським зайшла до кімнати для переговорів із Дональдом Трампом.

Делегація України прибула на переговори: дивіться відео

Згодом стало відомо про початок самих перемовин. Сторони дали невеликий брифінг для медіа, після чого зустріч продовжилася в закритому форматі.

До української делегації увійшли Кирило Буданов, Андрій Сибіга, Рустем Умєров та Давид Арахамія. З боку США – Скотт Бессент, Марко Рубіо, Джаред Кушнер та Стів Віткофф.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі президента Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку сторони обговорять можливість припинення ударів по енергетичних об'єктах.

За його словами, Сполучені Штати хотіли б бачити домовленість, за якою Україна та Росія взаємно відмовляться від атак на енергетичну інфраструктуру.

До слова, про необхідність припинення атак на енергетику говорив і президент Франції Еммануель Макрон.

Разом із тим, слід зазначити, що події в Нью-Йорку перебувають у розвитку. Наразі фактичні подробиці переговорів невідомі. Утім, 24 Канал стежить за проведенням зустрічі й повідомляє основні деталі.