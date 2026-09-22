Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає 24 Канал.

Як Трамп може допомогти завершити війну?

Як наголосив Зеленський, Трамп може організувати тристоронню зустріч між трьома лідерами. Саме там можна було б обговорити усі чутливі питання, що допомогло б наблизити кінець війни.

При цьому наразі російський диктатор Володимир Путін демонструє, що не хоче її завершувати. Для цього придумуються різні причини.

Коли люди розповідають, що хочуть припинити війну, але нічого не роблять. А потім розповідають про історичні підстави і так далі. Це дурниці. Якщо ви хочете покласти край війні, то сідаєте за стіл переговорів і ведете справи,

– Зеленський так прокоментував дії Путіна.

Додамо, зустріч між Зеленським і Трампом тривала упродовж 40 хвилин. Про що говорили лідери – читайте в матеріалі 24 Каналу.