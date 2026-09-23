Про це держсекретар США Марко Рубіо сказав в інтерв'ю радіо 77 WABC.

Як у Трампа бачать завершення війни в Україні?

За словами держсекретаря, наразі мирної угоди між Києвом і Москвою немає, але її потрібно досягти. Адже війна не приносить користі жодній зі сторін конфлікту.

Він зазначив, що Росія не досягає поставлених цілей, а продовження бойових дій лише призводить до нових втрат і руйнувань.

Рубіо наголосив, що війна, ймовірно, не закінчиться нищівною перемогою України чи Росії. Він вважає, що сторони зрештою мають дійти домовленості за підсумками переговорів.

Водночас американський чиновник визнав, що у зовнішній політиці логічний сценарій не завжди реалізується.

Окремо він додав, що президент США Дональд Трамп готовий використовувати можливості для подолання розбіжностей між Україною та Росією. Водночас держсекретар уточнив, що зараз Україна та Росія ще далекі від компромісу.

Рубіо висловив сподівання, що ситуація зміниться і зрештою війна завершиться переговорами та укладенням мирної угоди.

За його словами, чим швидше вдасться домовитися, тим менше людей загине і тим менше буде руйнувань.

Нагадаємо, 22 вересня на полях Генасамблеї ООН відбулася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. За підсумками переговорів президент України заявив, що лідер США зацікавлений у завершенні війни Росії проти України та готовий докласти для цього зусиль.

Сам Трамп заявив, що російський диктатор нібито хоче завершити війну і готовий до мирних переговорів.