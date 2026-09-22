Про це він повідомив під час короткого брифінгу для журналістів на полях Генасамблеї ООН.

Що сказав Трамп про готовність Путіна завершити війну?

За словами очільника Білого дому, наразі настав час для миру через величезну кількість людських жертв.

На запитання про те, чи погодиться очільник Кремля зустрітися з ним у Маямі на саміті лідерів "Великої двадцятки", Трамп висловив сумнів щодо конкретної локації, однак наголосив на самому прагненні сторін до миру.

Я не знаю, чи він погодиться зустрітися в Маямі, але він хоче закінчити війну. Вони обоє хочуть завершити війну,

– підкреслив Дональд Трамп.

Американський президент додав, що рішучі кроки необхідні негайно, адже подальша ескалація конфлікту забирає занадто багатьох життів. "Настав час. Дуже багато людей гине, і вони цього не хочуть", – зауважив Трамп.

Зауважимо, що заява пролунала під час спільного з Володимиром Зеленським брифінгу в Нью-Йорку. Сторони зустрілися, аби обговорити кроки для завершення війни. Різні джерела повідомляли про можливість встановлення енергетичного перемир'я між Україною та Росією перед настанням зимового періоду.

На цьому наголошували, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон та держсекретар США Марко Рубіо. При цьому, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва, мовляв, виступає не за тимчасове перемир'я з Україною, а за так званий стійкий мир.