Шольц продолжит исполнять обязанности канцлера до избрания преемника, – Spiegel

Олаф Шольц должен исполнять обязанности канцлера Германии до избрания преемника, несмотря на то, что его уже торжественно провели с должности, поскольку Фридрих Мерц не прошел голосование.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel. Министры федерального правительства также останутся на своих должностях как исполняющие обязанности.

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Что об этом известно

Олаф Шольц незапланированно продолжит свои полномочия канцлера, после того, как нижняя палата парламента Германии провалила голосование за избрание лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца новым канцлером.

Spiegel, ссылаясь на статью 69 Основного закона Германии, пишет, что канцлер, в этом случае Шольц, продолжает выполнять свои официальные обязанности "до назначения его преемника". Отмечается, что Шольц обязан это делать.

Напомним, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц потерпел неудачу в первом туре выборов канцлера в Бундестаг. Во время тайного голосования он получил 310 из 621 поданного голоса, что на 6 меньше необходимого большинства в 316.

Taz.de предполагает, что следующим днем, который могут выбрать для второго тура, является среда, 7 мая, если все согласятся. Также рассматривают пятницу, 9 мая, как альтернативный вариант, но в тот день состоится партийная конференция Левой партии.