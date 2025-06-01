Рютте отреагировал на украинскую операцию "Паутина"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал украинскую операцию "Паутина" по уничтожению российской стратегической авиации, в рамках которой атаковали военные аэродромы.

Свое мнение по этому поводу он высказал в среду, 4 июня, перед началом заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕП.

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Как Рютте прокомментировал операцию

Генсек НАТО, комментируя недавнюю операцию, констатировал, что Россия использовала свои стратегические самолеты для ударов по мирным украинским городам.

Не забывайте, что средства, которые были атакованы, Россия использовала для атак на невинных людей, которые ведут повседневную жизнь в украинских городах и общинах. Поэтому я думаю, мы должны принять это во внимание,

– заявил он.

В то же время он не комментировал детальную операцию Украины и прогнозировать то, как она может повлиять на ход войны, которую начала Россия, поскольку, по его мнению, "это не всегда полезно".

Напомним, в воскресенье, 1 июня, СБУ провела операцию по уничтожению российской стратегической авиации, украинские дроны атаковали 4 военных аэродрома: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

По словам Малюка, речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования. Ориентировочная стоимость пораженной авиации достигает более 7 миллиардов долларов.