Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе операции на Ближнем Востоке американские военные достигли значительного успеха в ослаблении иранских вооруженных сил и самого режима аятолл.

Об этом американский лидер сказал CBS News.

Каких результатов достигли США в Иране?

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены и в дальнейшем расширять перечень целей на территории Ирана.

Мы проделали невероятную работу. Ракеты уничтожены до основания. Их почти не осталось. Дроны уничтожены. Заводы уничтожают прямо сейчас. Флота больше нет – он на дне моря. Сорок два корабля за шесть дней. Авиации больше нет. Каждый элемент их армии уничтожен. Их руководство уничтожено. Нет ничего, что бы не было уничтожено,

– подчеркнул президент США.

Между тем Центральное командование США (CENTCOM), которое руководит американскими военными операциями на Ближнем Востоке, сообщило, что в результате ударов США по меньшей мере 43 иранские корабли были повреждены или уничтожены, а с начала войны нанесены удары более чем по 3000 целях.

Мы побеждаем на уровне, которого раньше никогда не видели, и очень быстро,

– добавил Трамп.

Относительно союзников США, он отметил, что сосредотачивается прежде всего на американских военных действиях и на тех странах, которые с самого начала поддержали его подход и удары.

Стоит отметить, что комментарии Трампа прозвучали через несколько часов после того, как он написал в соцсети Truth Social, что Великобритания подготовила два авианосца для возможного развертывания на Ближнем Востоке.

Помогает ли Россия Ирану?