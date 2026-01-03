Есть ключ к уничтожению империи: может ли Трамп после успеха в Венесуэле взяться за Россию

После взрывов в Венесуэле 3 января американские военные задержали президента Николаса Мадуро и его жену. Очевидно, со временем изменится и позиция США относительно давления на Россию. Ведь многие сторонники действий в Венесуэле поддерживают Украину.

Также события в Венесуэле могут повлиять на стоимость нефти. Исследователь геостратегии, председатель ПанЕвропы Надднепрянщина Олег Магалецкий озвучил 24 Каналу мнение, что это может помочь Украине победить Россию.

"Также это может иметь большое влияние на стоимость нефти, что является ключом к уничтожению этой империи. Поэтому если Венесуэла будет освобождена от Мадуро, от этого режима. Венесуэла является государством с крупнейшими запасами нефти в мире, а уровень жизни там чрезвычайно низкий. Это может помочь нам всем вместе победить Россию", – предположил он.

Что может ослабить Россию?

Олег Магалецкий отметил, что диктаторские режимы хрупкие, поэтому их ждет коллапс. Есть потенциал, что в Венесуэле может измениться ситуация. Хотелось бы, чтобы Иран наконец вернулся на путь нормального развития, а режим Аятолла упал, и народ стал свободным. Это ослабило бы Россию и Китай.

Если в Иране произойдут изменения, это сильно ослабит Россию и его ключевого союзника – Китай. Потому что эти два государства являются архитекторами войны против Украины, в общем войны против международного порядка. Не секрет, что КНР готовится к атаке на Тайвань, как Россия сейчас готовится атаковать одно из государств НАТО или несколько. Например, Латвию, Эстонию, Литву, Финляндию или другие,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, если ключевые союзники Кремля потерпят неудачу, и будет изменена ситуация, это также очень ограничит любые действия оккупантов по развертыванию войны, которую они сейчас ведут в Украине. Это создаст для украинцев потенциал приостановить или остановить агрессию России против Украины.

Что происходит в Венесуэле?