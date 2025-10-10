Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что украинские спецслужбы оказывают помощь оппозиционной партии "Тиса". По его мнению, разведка Украины якобы "проникла в смартфоны венгров".

Политик пообещал не оставить такие действия без внимания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Орбана в эфире Kossuth Radio, которое цитирует Telex.

Что сказал Орбан о "влиянии Украины на Венгрию"?

Упоминание об украинской разведке появилось вскоре после обнародования информации о неудачной операции венгерских шпионов по проникновению в руководящие органы ЕС. По словам венгерского премьера, украинская разведка "следит за Венгрией" и проникла в оппозиционную партию "Тиса", которую он считает "проукраинской".

Они (украинцы – 24 Канал) проникли в общественную жизнь и политику, предоставляя технологическую помощь своим союзникам, чтобы помочь им получить здесь власть. Когда-то мы говорили: "русские уже в кладовке", теперь мы должны сказать: "украинцы уже в вашем смартфоне",

– заявил Орбан.

Стоит заметить, что его упрек в сторону партии "Тиса" понятен, ведь эта политическая сила является наибольшей опасностью для правящей партии "Фидес" на предстоящих парламентских выборах 2026 года.

По мнению Орбана, украинская разведка разрабатывает для "Тисы" такие возможности, которые действительно нужны для успешной избирательной кампании.

