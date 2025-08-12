Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался относительно войны в Украине. Накануне потенциальной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске он заявил, что якобы "Россия выиграла" ее.

Такое мнение Орбан высказал в интервью венгерским СМИ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что сказал Орбан о войне в Украине?

Орбан, который стал единственным лидером Европейского Союза, что не поддержал совместное заявление о том, что Украина должна решать свое будущее самостоятельно, заявил, что Россия "выиграла" в войне.

Мы сейчас говорим, будто это война с неопределенным результатом, но это не так. Украинцы проиграли войну. Россия выиграла эту войну,

– убежден он.

По мнению венгерского политика, единственный вопрос якобы заключается в том, "когда и при каких обстоятельствах Запад, который поддерживает украинцев, признает, что это произошло, и что будет результатом всего этого".

Кроме этого, Орбан заявил, что Европа потеряла возможность провести переговоры с российским диктатором Путиным при администрации бывшего президента США Джо Байдена и теперь рискует, что ее будущее будет решено без ее участия.

Он отметил: "Если ты не сидишь за столом переговоров, ты в меню", добавив, что он частично против совместного заявления ЕС по Украине, поскольку оно якобы делает Европу "смешной и жалкой".

Заметим, что Орбан уже не впервые негативно высказывается в отношении Украины. В частности, ранее он выступил против вступления государства в ЕС, предлагая взамен "стратегическое сотрудничество". Кроме этого, политик назвал Украину "буферным государством".