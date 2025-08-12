Орбан заявил, что Россия "уже выиграла" войну в Украине
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия "уже выиграла" войну в Украине, тогда как украинцы проиграли.
- Орбан критикует Европу за потерю возможности провести переговоры с Путиным, считая, что Европа рискует остаться без участия в решении своего будущего.
- Он не поддерживает совместное заявление ЕС по Украине, считая, что это делает Европу "смешной и жалкой".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался относительно войны в Украине. Накануне потенциальной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске он заявил, что якобы "Россия выиграла" ее.
Такое мнение Орбан высказал в интервью венгерским СМИ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что сказал Орбан о войне в Украине?
Орбан, который стал единственным лидером Европейского Союза, что не поддержал совместное заявление о том, что Украина должна решать свое будущее самостоятельно, заявил, что Россия "выиграла" в войне.
Мы сейчас говорим, будто это война с неопределенным результатом, но это не так. Украинцы проиграли войну. Россия выиграла эту войну,
– убежден он.
По мнению венгерского политика, единственный вопрос якобы заключается в том, "когда и при каких обстоятельствах Запад, который поддерживает украинцев, признает, что это произошло, и что будет результатом всего этого".
Кроме этого, Орбан заявил, что Европа потеряла возможность провести переговоры с российским диктатором Путиным при администрации бывшего президента США Джо Байдена и теперь рискует, что ее будущее будет решено без ее участия.
Он отметил: "Если ты не сидишь за столом переговоров, ты в меню", добавив, что он частично против совместного заявления ЕС по Украине, поскольку оно якобы делает Европу "смешной и жалкой".
Заметим, что Орбан уже не впервые негативно высказывается в отношении Украины. В частности, ранее он выступил против вступления государства в ЕС, предлагая взамен "стратегическое сотрудничество". Кроме этого, политик назвал Украину "буферным государством".