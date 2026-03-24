У Трампа не останется выбора, обозреватель спрогнозировал, куда идет операция против Ирана

Операция против Ирана уже вышла далеко за пределы того, что Дональд Трамп называл "короткой вылазкой". На фоне новых угроз в отношении энергетики, водной инфраструктуры и Ормузского пролива конфликт заходит в еще более опасную фазу.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала объяснил, что для США это уже не только история о поддержке Израиля, но и о более широких стратегических интересах. По его словам, если Иран не отступит от этой линии, у Трампа может не остаться пространства для более мягких решений.

Что означает новый уровень эскалации с Ираном?

Нынешний обмен заявлениями уже вышел за пределы ударов по нефтяной и газовой инфраструктуре, Трамп заявил о возможных ударах по электростанциям, а Иран в ответ пригрозил опреснительным станциям, от которых зависит водоснабжение. Это поднимает конфликт на еще более опасный уровень, потому что речь уже идет о критических объектах, от которых зависит жизнь гражданских.

Никто изначально не планировал короткой операции. Ее рассчитывали минимум на 4 – 6 недель, и она имела масштабный характер: выбить в Иране все, что касается ВПК, активов режима, а также его баллистических и ядерных возможностей,

– подчеркнул Шарп.

Для Израиля главная задача заключается в ослаблении военных возможностей Ирана и давления на сам режим. Для США рамка шире, потому что Вашингтон смотрит на этот кризис еще и через Ормузский пролив, поставки нефти и ответственность за стабильность в регионе. Поэтому дальнейшие шаги американцев будут зависеть от того, попытается ли Тегеран и дальше держать пролив как инструмент шантажа.

Если Иран откажется открыть Ормузский пролив у Трампа не останется выбора, потому что он не может позволить себе такой статус-кво. Соответственно, будут активные действия: или удары по иранской энергетике, или военная блокада Ормузского пролива, или захват нефтяного острова Харк, чтобы сделать его обменной картой,

– пояснил обозреватель.

Иран пытается поднять ставки ударами и угрозами соседним странам, но в то же время хорошо понимает, насколько уязвимой остается его собственная инфраструктура. Поэтому дальше все будет зависеть от того, кто первым отступит в этой игре на повышение ставок.

Иран шантажирует США и соседей

После ультиматума Трампа стороны, по словам Шарпа, еще пытаются торговаться. Американский президент говорит, что переговоры продолжаются, хотя в Тегеране это официально отрицают.

К слову: Дональд Трамп заявил, что в переговорах с Ираном есть заметный прогресс. По его словам, стороны якобы уже имеют около 15 согласованных позиций, а главным условием будущего соглашения остается полный отказ Тегерана от ядерного оружия.

Но главный вопрос уже не в самих контактах, а в том, оставит ли Иран Ормузский пролив инструментом давления на весь регион.

Иранцы свои многолетние обещания закрыть Ормузский пролив или хотя бы частично его перекрыть, в случае масштабной атаки против них, выполнили. Они пытаются взять в заложники и другие страны, и соседние государства, нанося по ним удары, а также страны, чьи интересы связаны с поставками нефти через Ормузский пролив,

– подчеркнул Шарп.

Ормузский пролив становится для Белого дома не второстепенной деталью, а точкой, где придется определяться с более жестким ответом.

Иран способен нанести существенный вред, но я не склонен считать, что это может прямо привести к полной катастрофе. Полная катастрофа будет в Иране,

– объяснил обозреватель.

Иранский режим сейчас играет в блеф и показывает, что готов принять очень болезненный удар, чтобы заставить соперников отступить первыми.

Иранские инфраструктуры и ресурсы могут быть уничтожены в любую секунду, мгновенно. Не просто повреждены, не просто частично выведены из строя, а уничтожены,

– подчеркнул военный обозреватель.

Для Соединенных Штатов неприемлема ситуация, в которой Иран выглядит хозяином Ормузского пролива и диктует там свои условия. Именно поэтому дальнейшие шаги Тегерана могут лишь ускорить жесткий ответ, а не остановить его.

