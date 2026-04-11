Трамп объявил о разминировании Ормузского пролива: СМИ пишут, что по нему прошли корабли ВМС США

Президент США Дональд Трамп заявил о начале операции по разминированию Ормузского пролива. Параллельно появилась информация, что американские военные корабли уже совершили проход через пролив.

Об этом стало известно из поста Трампа в соцсети Truth Social и издания Axios.

Что известно о разблокировании Ормузского пролива?

В своей заметке Трамп резко раскритиковал медиа, обвинив их в потере доверия и распространении утверждений о якобы успехах Ирана. По его словам, ситуация противоположная – Тегеран понес серьезные потери.

Американский президент утверждает, что иранский флот, авиация, системы ПВО и радиолокации фактически уничтожены, а производство ракет и дронов – существенно подорвано. По его мнению, единственной реальной угрозой остается то, что корабль может "зацепиться" за одну из морских мин в Ормузском проливе.

Трамп также заявил, что все 28 иранских минных тральщиков якобы уничтожены, и объявил о начале разминирования пролива "в интересах всего мира", упомянув среди бенефициаров Китай, Японию, Южную Корею, Францию и Германию. Он добавил, что эти страны, по его словам, не имеют достаточной решимости самостоятельно выполнить такие работы.

В то же время журналист Барак Равид сообщил со ссылкой на источники, что несколько кораблей ВМС США уже прошли через Ормузский пролив. По его данным, этот проход не согласовывался с Ираном и стал первым таким случаем с начала войны.

Иран не может разблокировать Ормузский пролив