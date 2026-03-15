"Ради развлечения": Трамп пригрозил новыми ударами по уязвимому нефтяному сердцу Ирана

Дональд Трамп анонсировал новые атаки на нефтяной остров Харк возле Ирана. Это главный экспортный узел страны и одновременно очень уязвимая часть Ирана.

Также президент США заявил, что не готов к сделке с Ираном. Детали передает Reuters.

Что сказал Трамп о возможных новых ударах по Ирану?

Комментируя предыдущую атаку, он сказал, якобы США полностью разрушили значительную часть острова.

Мы можем нанести по нему удары еще несколько раз просто ради развлечения,

– цитируют Reuters слова Трампа.

Показываем остров Харк в Иране на карте

Справка. Остров Харк, или Харг (Kharg Island), в Персидском заливе является нефтяным сердцем Ирана. BBC обращают внимание, что он очень мал – всего 8 километров в длину и 4 в ширину. И очень важный. Ведь у побережья самого Ирана мель и танкеры не могут подойти.



Если США захватят Харк или уничтожат нефтяную инфраструктуру там, у Ирана не будет денег, чтобы воевать. Сейчас страна чуть ли не ежедневно отправляет танкеры с нефтью в Китай. В то же время Тегеран получит право бомбить своих соседей еще больше, а США могут быть вынуждены ввести войска.

Эти комментарии ознаменовали резкую эскалацию со стороны Трампа, который ранее заявлял, что США атакуют только военные объекты на Харке, и нанесли удар дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны, которая распространилась на Ближний Восток и унесла жизни более 2000 человек, большинство в Иране и Ливане,

– отметили журналисты.

Интересно! В 1988 году Трамп в интервью The Guardian говорил: "Я был бы суров к Ирану. Они бьют нас психологически, выставляя нас кучкой дураков. Один выстрел по нашим солдатам или кораблям – и я бы разнес в пух и прах остров Харк. Я бы ворвался туда и захватил его. Иран даже Ирак не мог победить, но при этом презирает Соединенные Штаты".

Что касается соглашения с Ираном, то Трамп считает его недостаточно хорошим. Он снова подчеркнул, что не стоит беспокоиться из-за цен на нефть, потому что "нефти и газа очень много, но они немного застряли, очень скоро это будет разблокировано".

Америка не считает своей заботой свободный проход судов через Ормузский пролив. По мнению Трампа, это должны делать другие страны, а США будут только помогать.

Обратите внимание! Энергетический стратег и геополитический аналитик Томас О'Доннелл заявил в эфире 24 Канала, что повышение цен на нефть выгодно России. Если война на Ближнем Востоке затянется, позиции Ирана, России и других улучшатся.

США уже ударили по острову Харк 14 марта