Россия играет интересную роль для КНР: политолог назвал условие, когда Си Цзиньпин отвернется от Путина
- Китай помогает России с комплектующими для дронов, но может отказаться от Владимира Путина, если тот серьезно ослабнет.
- Политолог Георгий Чижов предположил, что Си Цзиньпин может отказаться от Путина из-за эффективных атак Украины на НПЗ и военные объекты России.
Китай помогает России поставками комплектующих к дронам через частные компании. Владимир Путин важен для Си Цзиньпина, потому что он одновременно ослабляет и США, и саму Россию.
Си Цзиньпин отвернется от Путина, если тот серьезно ослабнет, в частности, вследствие атак на НПЗ России. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Георгий Чижов.
Как ВСУ могут ослабить Путина?
Георгий Чижов отметил, что, кроме завода в Татарстане, куда уже несколько раз прилетали украинские дроны, россияне открыли завод в Хабаровском крае. Туда удобно везти комплектующие из Китая, а украинское оружие туда достать пока не может.
Пекин очертил, на чьей он стороне, однако не хочет это демонстрировать. Этим нужно пользоваться. Если удается выяснить, что какая-то компания поставляет комплектующие в Россию, то сразу нужно об этом публично объявлять. Тогда власти КНР прикрывают поставки. Участие Китая не удастся полностью остановить, но минимизировать его – это важная задача для украинской, американской, европейской дипломатии.
Думаю, Си Цзиньпин долго будет держаться за него, потому что Путин пока играет интересную роль для Китая. С одной стороны, он ослабляет США. С другой стороны, ослабляет саму Россию. Пекин может выкручивать Москву, как хочет, устанавливает свою цену на нефть, газ. Для Пекина пока все прекрасно в этой войне. Они решают свои задачи,
– объяснил политолог.
Поэтому для того, чтобы Си Цзиньпин отказался от Путина, российский диктатор должен серьезно ослабиться. Этому способствуют эффективные атаки на НПЗ России, удары по военным объектам, складах. ВСУ нужно продолжать наносить удары по территории врага.
Китайские поставки в Россию увеличились: что известно?
Издание The Washington Post сообщает, что Китай резко увеличил поставки комплектующих для российских дронов. В частности, говорится о поставках российским производителям волоконно-оптических кабелей и литий-ионных батарей, которые являются основными компонентами в производстве дронов на оптоволокне.
По данным китайской таможни, с июля по август объемы поставок комплектующих в Россию выросли в 10 раз. В период мая – июня в Россию было отправлено примерно 200 тысяч километров волоконно-оптических кабелей. Уже в августе этот показатель превысил 500 тысяч километров.
В то же время Китай поставляет волоконно-оптические кабели в Украину, однако объемы этих поставок значительно меньше – примерно 115 километров.