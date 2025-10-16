Си Цзиньпин отвернется от Путина, если тот серьезно ослабнет, в частности, вследствие атак на НПЗ России. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Георгий Чижов.

Читайте также Китай делится с Россией спутниковыми данными для обстрелов Украины: в Пекине отреагировали

Как ВСУ могут ослабить Путина?

Георгий Чижов отметил, что, кроме завода в Татарстане, куда уже несколько раз прилетали украинские дроны, россияне открыли завод в Хабаровском крае. Туда удобно везти комплектующие из Китая, а украинское оружие туда достать пока не может.

Пекин очертил, на чьей он стороне, однако не хочет это демонстрировать. Этим нужно пользоваться. Если удается выяснить, что какая-то компания поставляет комплектующие в Россию, то сразу нужно об этом публично объявлять. Тогда власти КНР прикрывают поставки. Участие Китая не удастся полностью остановить, но минимизировать его – это важная задача для украинской, американской, европейской дипломатии.

Думаю, Си Цзиньпин долго будет держаться за него, потому что Путин пока играет интересную роль для Китая. С одной стороны, он ослабляет США. С другой стороны, ослабляет саму Россию. Пекин может выкручивать Москву, как хочет, устанавливает свою цену на нефть, газ. Для Пекина пока все прекрасно в этой войне. Они решают свои задачи,

– объяснил политолог.

Поэтому для того, чтобы Си Цзиньпин отказался от Путина, российский диктатор должен серьезно ослабиться. Этому способствуют эффективные атаки на НПЗ России, удары по военным объектам, складах. ВСУ нужно продолжать наносить удары по территории врага.

Китайские поставки в Россию увеличились: что известно?