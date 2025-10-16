Сі Цзіньпін відвернеться від Путіна, якщо той серйозно ослабне, зокрема, внаслідок атак на НПЗ Росії. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політолог Георгій Чижов.

Як ЗСУ можуть послабити Путіна?

Георгій Чижов зазначив, що, крім заводу у Татарстані, куди вже кілька разів прилітали українські дрони, росіяни відкрили завод у Хабаровському краї. Туди зручно везти комплектуючі з Китаю, а українська зброя туди дістати поки не може.

Пекін окреслив, на чиєму він боці, проте не хоче це демонструвати. Цим потрібно користуватися. Якщо вдається з'ясувати, що якась компанія постачає комплектуючі у Росію, то одразу потрібно про це публічно оголошувати. Тоді влада КНР прикриває поставки. Участь Китаю не вдасться повністю зупинити, але мінімізувати її – це важливе завдання для української, американської, європейської дипломатії.

Думаю, Сі Цзіньпін довго триматиметься за нього, тому що Путін поки грає цікаву роль для Китаю. З одного боку, він послаблює США. З іншого боку, послаблює саму Росію. Пекін може викручувати Москву, як хоче, встановлює свою ціну на нафту, газ. Для Пекіна поки все прекрасно у цій війні. Вони розв’язують свої завдання,

– пояснив політолог.

Тому для того, щоб Сі Цзіньпін відмовився від Путіна, російський диктатор повинен серйозно послабитися. Цьому сприяють ефективні атаки на НПЗ Росії, удари по воєнних об'єктах, складах. ЗСУ потрібно продовжувати завдавати ударів по території ворога.

