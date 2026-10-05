Пока Путин мечтает о "Ялте-20": дипломат рассказал, что на самом деле нужно США и Китаю от России

Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает питать иллюзии о разделе мира между тремя сверхдержавами и создании новой "Ялты". Однако в Вашингтоне и Пекине придерживаются совершенно иного прагматичного расчета в отношении будущего России.

Такое мнение для 24 Канала высказал украинский дипломат и министр иностранных дел Украины в 2007–2009 годах Владимир Огрызко, отметив, что реальность существенно отличается от иллюзий Кремля. На самом деле ни Вашингтон, ни Пекин не рассматривают Москву как равноправного субъекта в управлении миром.

Планы Трампа и Си относительно России

По словам дипломата, сравнивать экономический потенциал России с США или Китаем может только большой фантазер. Основная и вполне практическая цель двух сверхдержав заключается в будущем распределении российских богатств.

Как использовать имеющиеся в России ресурсы – это тема, которая, я думаю, для них обоих вполне прагматична,

– подчеркнул Огрызко.

Он отметил, что Дональд Трамп ошибочно полагает, что сохранение Путина позволит более эффективно эксплуатировать Россию. Зато глава Китая Си Цзиньпин уже давно этим занимается, поскольку Москве просто некуда бежать от экономической и политической зависимости.

В то же время попытки российского диктатора напомнить о себе с помощью ядерного шантажа воспринимаются в мире как безответственные заявления. Пекин уже дал Кремлю четко понять, где проходят границы дозволенного.

Си неоднократно заявлял, что Россия никогда не применит ядерное оружие. Об этом говорят и западные дипломаты, и китайские дипломаты и политики на двусторонних встречах. Си запретил Путину в принципе говорить на эту тему,

– подчеркнул экс-министр.

По словам Владимира Огрызко, все ядерные угрозы нужны Путину лишь для того, чтобы заставить Европу бояться. Ни одна из ведущих держав не захочет иметь дело с таким партнером, а любые короткие встречи или совместные фото будут лишь бутафорией для московской пропаганды.

Огризко о намерениях США и Китая: смотрите видео