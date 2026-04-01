Действительно ли есть раскол между Украиной и Европой: дипломат раскрыл важные детали
- По данным СМИ, отношения между Украиной и ЕС ухудшились. В частности из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба".
- Шведско-американский экономист и дипломат, ведущий международный эксперт по национальным экономикам Украины, России и стран бывшего СССР Андерс Аслунд сказал, действительно ли есть такая проблема.
Издание The Economist указывает, что в последнее время отношения Украины и европейских союзников ухудшились. Они не хотят, чтобы Киев быстро вступил в ЕС, а ситуация с российской нефтью до сих пор вызывает споры.
Шведско-американский экономист и дипломат, ведущий международный эксперт по национальным экономикам Украины, России и стран бывшего СССР Андерс Аслунд рассказал 24 Каналу, что такие оценки являются преувеличением. Хотя некоторые проблемы действительно существуют.
Есть ли сейчас кризис в отношениях Украина – ЕС?
По словам Аслунда, в Европе действительно есть несколько лидеров, которых можно назвать пророссийскими. Сюда полностью относится премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Премьера Словакии Роберта Фицо тоже можно назвать пророссийским, но все же не настолько. Премьер Чехии Андрей Бабиш склонен к пророссийским взглядам, но не заходит слишком далеко.
При этом в ЕС до сих пор есть много союзников Украины, к которым относятся страны Балтии, Северной Европы, Германия, Нидерланды, Польша, Франция и др.
Если ЕС не сможет выделить 90 миллиардов евро до следующего месяца, то страны Балтии и Северной Европы уже говорили, что смогут предоставить 30 миллиардов евро без помощи других стран. Главным донором является Норвегия. Португалия, Испания и Италия также на стороне Украины, хотя и не предоставляют больших ресурсов из-за финансовой ситуации,
– сказал Аслунд.
Поэтому пока трудно сказать, что между ЕС и Украиной есть значительные разногласия. Там наоборот осознают, что им необходима сильная Украина для их же безопасности.
90 миллиардов евро для Украины: последние новости
- Евросоюз намерен выделить для Украины 90 миллиардов евро, в которых критически нуждается наше государство для надлежащего функционирования на следующие два года. Однако Венгрия при поддержке Словакии блокируют это решение, требуя возобновить поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате боевых действий.
- Известно, что нефтепровод дружба получил повреждения из-за российской атаки в конце января 2026 года. Венгрия же не осудила эту атаку и начала шантажировать Украину, блокируя кредит на 90 миллиардов евро и 20 пакет санкций. По данным СМИ, в ЕС также не понимают, почему Украина не допустила инспекционную миссию ЕС к нефтепроводу "Дружба".
- Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 31 марта заявила, что все еще "есть определенные препятствия" о предоставлении Украине этого кредита. Там работают над тем, чтобы их преодолеть.