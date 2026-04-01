Действительно ли есть раскол между Украиной и Европой: дипломат раскрыл важные детали

Издание The Economist указывает, что в последнее время отношения Украины и европейских союзников ухудшились. Они не хотят, чтобы Киев быстро вступил в ЕС, а ситуация с российской нефтью до сих пор вызывает споры.

Шведско-американский экономист и дипломат, ведущий международный эксперт по национальным экономикам Украины, России и стран бывшего СССР Андерс Аслунд рассказал 24 Каналу, что такие оценки являются преувеличением. Хотя некоторые проблемы действительно существуют.

Смотрите также Шпионаж под прикрытием Пушкина: как Кремль строит сеть агентов в мире – расследование

Есть ли сейчас кризис в отношениях Украина – ЕС?

По словам Аслунда, в Европе действительно есть несколько лидеров, которых можно назвать пророссийскими. Сюда полностью относится премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Премьера Словакии Роберта Фицо тоже можно назвать пророссийским, но все же не настолько. Премьер Чехии Андрей Бабиш склонен к пророссийским взглядам, но не заходит слишком далеко.

При этом в ЕС до сих пор есть много союзников Украины, к которым относятся страны Балтии, Северной Европы, Германия, Нидерланды, Польша, Франция и др.

Если ЕС не сможет выделить 90 миллиардов евро до следующего месяца, то страны Балтии и Северной Европы уже говорили, что смогут предоставить 30 миллиардов евро без помощи других стран. Главным донором является Норвегия. Португалия, Испания и Италия также на стороне Украины, хотя и не предоставляют больших ресурсов из-за финансовой ситуации,

– сказал Аслунд.

Поэтому пока трудно сказать, что между ЕС и Украиной есть значительные разногласия. Там наоборот осознают, что им необходима сильная Украина для их же безопасности.

90 миллиардов евро для Украины: последние новости