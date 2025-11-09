Отношения Украины и Польши уже не будут как раньше, – канцелярия президента Польши
- Польша ожидает от Украины конкретных действий в вопросах исторической памяти и экономического сотрудничества, подчеркивая конструктивность диалога.
- Польша стремится к реалистичным отношениям с Украиной, без возвращения к практике "звонка в Варшаву", и готова к встрече президентов при условии достижения прогресса в двусторонних вопросах.
Польша ожидает от Украины конкретных шагов в вопросах исторической памяти и экономического сотрудничества. Возвращения к прежним отношениям с Украиной, когда все решалось по "звонку в Варшаву", уже не будет.
Об этом заявил руководитель Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач в эфире RMF24, передает 24 Канал.
Какие отношения с Украиной планирует строить Польша?
Пшидач рассказал, что между канцелярией польского президента и Офисом Президента Украины продолжается диалог. В частности, недавно в Варшаве состоялась его встреча с руководителем ОП Андреем Ермаком, во время которой стороны обсуждали условия для будущих контактов и визитов на высшем уровне.
"Понятно, что Польша сделала очень много для Украины в сложный для нее период и дальше оказывает эту помощь. Зато Польша ожидает определенных действий, прежде всего в сфере исторической политики, но также в экономической сфере этот диалог должен быть более конструктивным. Имею впечатление, что украинская сторона начинает все лучше это понимать: возвращение к мышлению в категориях "звонок в Варшаву с просьбой о поддержке" - такого уже не будет", – отметил Пшидач.
Он отметил, что Варшава не имеет обид на Киев, но стремится к "реальным" отношениям между двумя государствами.
Отвечая на вопрос о возможной встрече президентов Украины и Польши, Пшидач подчеркнул, что вопрос не в месте встречи, а в ее содержании.
Он уточнил, что даты визита президента Польши в Украину пока нет, и добавил, что глава государства хочет четко понимать цель каждой международной встречи.
"Если нам удастся наработать с украинской стороной определенный прогресс в этих вопросах – какие-то конкретные действия или решения, – то я могу представить, что президент согласится на встречу - или здесь, или там, или где угодно, это уже не так важно. Важным является наполнение этих отношений, а не фотографии, рукопожатия и улыбки", – резюмировал Пшидач.
Навроцкий пожаловался, что украинцы якобы недостаточно благодарны Польше
Президент Польши Навроцкий выразил недовольство, потому что украинцы якобы недостаточно благодарны Польше, вспомнив Волынь и сельскохозяйственный кризис.
Он подчеркнул, что поддержка Украины в войне не освобождает его от защиты польских интересов на международной арене.