Отношения Украины и Польши уже не будут как раньше, – канцелярия президента Польши

Польша ожидает от Украины конкретных шагов в вопросах исторической памяти и экономического сотрудничества. Возвращения к прежним отношениям с Украиной, когда все решалось по "звонку в Варшаву", уже не будет.

Об этом заявил руководитель Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач в эфире RMF24, передает 24 Канал.

Какие отношения с Украиной планирует строить Польша?

Пшидач рассказал, что между канцелярией польского президента и Офисом Президента Украины продолжается диалог. В частности, недавно в Варшаве состоялась его встреча с руководителем ОП Андреем Ермаком, во время которой стороны обсуждали условия для будущих контактов и визитов на высшем уровне.

"Понятно, что Польша сделала очень много для Украины в сложный для нее период и дальше оказывает эту помощь. Зато Польша ожидает определенных действий, прежде всего в сфере исторической политики, но также в экономической сфере этот диалог должен быть более конструктивным. Имею впечатление, что украинская сторона начинает все лучше это понимать: возвращение к мышлению в категориях "звонок в Варшаву с просьбой о поддержке" - такого уже не будет", – отметил Пшидач.

Он отметил, что Варшава не имеет обид на Киев, но стремится к "реальным" отношениям между двумя государствами.

Отвечая на вопрос о возможной встрече президентов Украины и Польши, Пшидач подчеркнул, что вопрос не в месте встречи, а в ее содержании.

Он уточнил, что даты визита президента Польши в Украину пока нет, и добавил, что глава государства хочет четко понимать цель каждой международной встречи.

"Если нам удастся наработать с украинской стороной определенный прогресс в этих вопросах – какие-то конкретные действия или решения, – то я могу представить, что президент согласится на встречу - или здесь, или там, или где угодно, это уже не так важно. Важным является наполнение этих отношений, а не фотографии, рукопожатия и улыбки", – резюмировал Пшидач.

