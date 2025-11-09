Відносини України та Польщі вже не будуть, як раніше, – канцелярія президента Польщі

Польща очікує від України конкретних кроків у питаннях історичної пам’яті та економічної співпраці. Повернення до колишніх відносин з Україною, коли все вирішувалося по "дзвінку до Варшави", уже не буде.

Про це заявив керівник Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Марцін Пшидач в ефірі RMF24, передає 24 Канал.

Які відносини з Україною планує будувати Польща?

Пшидач розповів, що між канцелярією польського президента та Офісом Президента України триває діалог. Зокрема, нещодавно у Варшаві відбулася його зустріч з керівником ОП Андрієм Єрмаком, під час якої сторони обговорювали умови для майбутніх контактів і візитів на найвищому рівні.

"Зрозуміло, що Польща зробила дуже багато для України у складний для неї період і далі надає цю допомогу. Натомість Польща очікує певних дій, насамперед у сфері історичної політики, але також в економічній сфері цей діалог має бути більш конструктивним. Маю враження, що українська сторона починає дедалі краще це розуміти: повернення до мислення у категоріях "дзвінок до Варшави з проханням про підтримку" - такого вже не буде", – зазначив Пшидач.

Він наголосив, що Варшава не має образ на Київ, але прагне "реальніших" відносин між двома державами.

Відповідаючи на запитання про можливу зустріч президентів України та Польщі, Пшидач підкреслив, що питання не в місці зустрічі, а в її змісті.

Він уточнив, що дати візиту президента Польщі до України наразі немає, і додав, що глава держави хоче чітко розуміти мету кожної міжнародної зустрічі.

"Якщо нам вдасться напрацювати з українською стороною певний прогрес у цих питаннях – якісь конкретні дії чи рішення, – то я можу уявити, що президент погодиться на зустріч - чи тут, чи там, чи будь-де, це вже не так важливо. Важливим є наповнення цих відносин, а не фотографії, рукостискання й посмішки", – резюмував Пшидач.

