Государства-участники международной "коалиции желающих" не смогли достичь компромисса по отправке войск в Украину после завершения боевых действий. Однако они договорились в дальнейшем усиливать обороноспособность государства.

Конкретику в этом направлении предложили более двух десятков из 35 стран. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на австрийское издание Kurier и "Радио Свобода".

Какие результаты заседания "коалиции желающих"?

После заседания "коалиции желающих" 4 сентября в Париже осталось немало нерешенных вопросов. Это связано со сложной политической ситуацией в отдельных странах-участницах. В частности, во Франции оппозиционные силы выступили против отправки миротворческой миссии на территорию Украины.

Однако "Радио Свобода" узнало от нескольких информированных собеседников в дипломатических кругах стран ЕС, что в последние недели дискуссии продвигаются интенсивнее.

Десять из 21 государства, готового работать над гарантиями безопасности Украины, согласны направить на ее территорию своих солдат, когда боевые действия завершатся. Среди государств, согласных на это, – Великобритания и Франция, которые возглавляют "коалицию желающих", а также Нордические страны, государства Балтии, Нидерланды и Австралия.

Германия пока колеблется, какую позицию ей занять. В частности, это связано с необходимостью получать согласие на участие в миссии немецкого парламента. Руководство Германии не уверено, каким будет результат.

Польша тоже не готова направлять в Украину своих солдат. Однако взамен может стать логистическим хабом для западных сил сдерживания.

По словам собеседников "Радио Свобода", информированных о ходе заседания, до сих пор непонятно, каким образом гарантии безопасности поддержат Соединенные Штаты. Предварительно отмечается, что это могут быть разведывательные возможности и прикрытие миссии с воздуха.

Планируется, что Турция будет играть ведущую роль в обеспечении безопасности Украины на море, тогда как Великобритания и Франция – на суше. О безопасности в небе позаботится многонациональный контингент.

По предварительным подсчетам, европейская миссия в Украине будет состоять из 25 – 30 тысяч солдат, однако это еще может измениться.

Есть конкретные подсчеты количества войск, которые уже имеют, но все говорят, что это зависит от мирного соглашения, роли США и, во многих случаях, одобрения парламентов,

– отметил один из собеседников.

Функция западных войск в Украине также окончательно не согласована. Вполне возможно, что это будет лишь тренировочная миссия, которая будет дислоцироваться в крупных городах в центре и на западе страны.

По словам дипломатов, пока большой знак вопроса остается и по реакции европейских военных на возможную провокацию со стороны России. Как они будут действовать в случае, если в них будут стрелять, тоже непонятно.

Добавим, что Владимир Зеленский прокомментировал заседание "коалиции желающих" и сообщил, что на нем "подробно обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве".

По его словам, также скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности. Глава государства подчеркнул, что Россия делает все возможное, чтобы затянуть переговорный процесс и продолжить войну. Именно поэтому нужно увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Кремль.

Он отметил, что сейчас идет подготовка 19 пакета санкций Евросоюза. Работает над санкционными шагами также Япония. Кроме этого, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заверил, что Соединенные Штаты обеспечат поддержку со своей стороны.

