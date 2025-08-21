В среду, 20 июля, недалеко от Варшавы упал российский беспилотник. Польша направила ноту протеста послу России и требует объяснений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polskie Radio.

Как Польша отреагировала на падение беспилотника?

Польша выразила официальную ноту протеста послу России из-за падения российского дрона, вероятно "Шахеда", 20 августа на территории Люблинского воеводства. В МИД страны инцидент назвали "предсказуемой провокацией".

Представитель польского МИД Павел Вронский сообщил, что Россия нарушила Договор о дружбе и сотрудничестве 1992 года, Чикагскую конвенцию о гражданской авиации 1944 года и многочисленные нормы обычного права.

По мнению Министерства иностранных дел, этот инцидент является преднамеренной провокацией со стороны России, элементом гибридной войны и очередным крайне враждебным актом против Республики Польша и европейских стран,

– добавил Вронский.

Варшава также осудила действия России, направленные против мирного населения, и требует от Москвы объяснений по ситуации.

Что известно о падении дрона в Польше?