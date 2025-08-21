Требует объяснений от Москвы: Польша выразила ноту протеста России из-за падения дрона
- Польша выразила официальную ноту протеста послу России из-за падения российского БпЛА на территории Люблинского воеводства, назвав инцидент "предсказуемой провокацией".
- Польские власти считают, что Россия нарушила ряд норм обычного права и требует объяснений от Москвы.
В среду, 20 июля, недалеко от Варшавы упал российский беспилотник. Польша направила ноту протеста послу России и требует объяснений.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polskie Radio.
Как Польша отреагировала на падение беспилотника?
Польша выразила официальную ноту протеста послу России из-за падения российского дрона, вероятно "Шахеда", 20 августа на территории Люблинского воеводства. В МИД страны инцидент назвали "предсказуемой провокацией".
Представитель польского МИД Павел Вронский сообщил, что Россия нарушила Договор о дружбе и сотрудничестве 1992 года, Чикагскую конвенцию о гражданской авиации 1944 года и многочисленные нормы обычного права.
По мнению Министерства иностранных дел, этот инцидент является преднамеренной провокацией со стороны России, элементом гибридной войны и очередным крайне враждебным актом против Республики Польша и европейских стран,
– добавил Вронский.
Варшава также осудила действия России, направленные против мирного населения, и требует от Москвы объяснений по ситуации.
Что известно о падении дрона в Польше?
- В польском селе Осины 20 августа ночью на кукурузное поле упал неизвестный объект. Он вызвал мощный взрыв и повреждения зданий.
- Позже выяснилось, что это был российский дрон Shahed-131 или Shahed-136, известный также как "Гербера" или "Шахед" соответственно.
- Польская система ПВО не зафиксировала нарушения воздушного пространства, вероятно из-за низкого полета дрона. А журналисты предполагают, что БПЛА мог находиться в небе Польши около 2,5 часов перед тем, как упасть.