У середу, 20 липня, неподалік Варшави впав російський безпілотник. Польща направила ноту протесту послові Росії та вимагає пояснень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polskie Radio.

Дивіться також "Шахед" міг кружляти у небі над Польщею близько 2,5 годин, – ЗМІ

Як Польща відреагувала на падіння безпілотника?

Польща висловила офіційну ноту протесту послові Росії через падіння російського дрона, ймовірно "Шахеда", 20 серпня на території Люблінського воєводства. У МЗС країни інцидент назвали "передбачуваною провокацією".

Речник польського МЗС Павел Вронський повідомив, що Росія порушила Договір про дружбу і співробітництво 1992 року, Чиказьку конвенцію про цивільну авіацію 1944 року та численні норми звичайного права.

На думку Міністерства закордонних справ, цей інцидент є навмисною провокацією з боку Росії, елементом гібридної війни й черговим вкрай ворожим актом проти Республіки Польща і європейських країн,

– додав Вронський.

Варшава також засудила дії Росії, спрямовані проти мирного населення, і вимагає від Москви пояснень щодо ситуації.

Що відомо про падіння дрона у Польщі?