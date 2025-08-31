Украина не вводила запрет на ежегодное паломничество хасидов в Умань, несмотря на сообщения СМИ об обратном. Решение о поездке обсуждают из-за вопросов безопасности и угрозы российских атак.

О якобы запрете паломничества в Умань сообщало Times of Israel, однако информацию впоследствии опроверг журналист Axios Барак Равид, передает 24 Канал.

Запретили ли хасидам паломничество в Умань?

Израильское издание сначала сообщало о запрете поездки на Рош ха-Шана в сентябре 2025 года из-за угрозы атак со стороны России. По их данным, Украина якобы настоятельно рекомендовала воздержаться от паломничества в Умани. Предыдущие годы десятки тысяч паломников въезжали через Молдову, несмотря на рекомендации.

Анонимный украинский чиновник сообщил агентству i24, что Киев якобы разочарован отсутствием поддержки со стороны Израиля на фоне угрозы со стороны России. Он отметил, что в случае разрешения на паломничество Иерусалим должен обеспечить финансовую поддержку и присутствие полиции в Умани.

Что такое паломничество хасидов в Умань? Паломничество в Умань – ежегодная поездка хасидов к могиле раввина Нахмана из Брестла, основателя брацлавского хасидизма, чтобы отметить Рош ха-Шана, еврейский Новый год. Это традиционное религиозное собрание десятков тысяч верующих. Источник: Times of Israel

В то же время издание отмечает, что правительство Молдовы требует от Израиля ряд гарантий, прежде чем позволить хасидским паломникам прилететь в Молдову и продолжить путь в Умань.

Сначала журналист Барак Равид сообщил, что Украина якобы отменила приезд. Однако позже он сам опроверг эту информацию, сославшись на представителя МИД Израиля, который подтвердил, что политика Украины относительно паломничества осталась без изменений.

Что известно о прошлогоднем паломничестве?