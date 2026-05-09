Парад позора: как пустая Красная площадь продемонстрировала слабость Путина

Парад к 9 мая в Москве в этом году прошел без традиционной тяжелой техники и под беспрецедентными мерами безопасности из-за угрозы украинских атак. Урезанное празднование стало символом уязвимости российской власти и последствий затяжной войны против Украины.

Парад не оправдал ожиданий и в очередной раз продемонстрировал слабость российского диктатора. Об этом пишет The New York Times.

Как парад в Москве показал слабость Путина?

Президент России Владимир Путин превратил парад к 9 мая в один из главных символов российской военной силы и пропаганды. Однако нынешнее празднование в Москве продемонстрировало не мощь, а все более заметную уязвимость Кремля на фоне войны против Украины.

Из-за угрозы украинских ударов дронами и ракетами российские власти ввели беспрецедентные меры безопасности. В столице России частично ограничили мобильный интернет и цифровые сервисы, а центр Москвы находился под усиленным контролем силовиков.

В то же время сам парад впервые за почти два десятилетия состоялся без танков, ракетных комплексов и другой тяжелой техники. В мероприятии принимали участие военные академии, российские военнослужащие, которые воюют против Украины, а также северокорейские солдаты, которые, по данным российского телевидения, помогали России в Курской области. Завершился парад авиационным пролетом самолетов, которые оставили в небе цвета российского флага.

Накануне Владимир Зеленский иронично заявил, что Украина "позволит" России провести парад без атак, комментируя просьбу Москвы о временном перемирии на дни празднования. Аналитики отмечают, что урезанный формат парада лишь подчеркнул влияние войны на внутреннюю ситуацию в России. На фоне экономических проблем, санкций, рекордного дефицита бюджета и постоянных атак по территории России среди части российского общества растет усталость от войны.

К слову, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала рассказал, что парад, который прошел без привычного размаха значительно подкосит россиян. Подобные действия подрывают одну из главных скреп путинской пропаганды.

Несмотря на это, Путин в своей речи традиционно пытался связать современную войну против Украины с борьбой СССР против нацистской Германии. Он заявил, что российские военные якобы противостоят "агрессивному блоку НАТО", который поддерживает Украину.

Эксперты NYT одновременно обращают внимание, что Кремль все чаще демонстрирует признаки беспокойства из-за ситуации с безопасностью и экономического давления. По словам аналитиков, Россия может или искать пути выхода из войны, или наоборот – еще глубже перейти к режиму длительной мобилизации и изоляции.

Как россияне отреагировали на парад?

Сразу после начала парада пользователи начали массово комментировать отсутствие танков и ракетных комплексов, отмечая, что Россия должна демонстрировать силу, чтобы "Европа боялась". Часть комментаторов также вспоминала так называемую "СВО" и писала о провале войны против Украины.

В сети появлялись сообщения о "растоптанной гордости", а некоторые россияне иронично благодарили, что во время парада по крайней мере не было атак украинских беспилотников. Другие отмечали, что атмосфера больше напоминала не празднование, а "тишину на кладбище".

Пользователи также критиковали речь Владимира Путина, заявляя, что российский лидер ежегодно повторяет одни и те же тезисы. Особое разочарование вызвало то, что анонсированных Кремлем "важных заявлений" во время выступления так и не прозвучало. Впоследствии администраторы некоторых пророссийских телеграмм-каналов начали удалять негативные комментарии и чистить чаты от сообщений о неудачном параде и проблемах России в войне.