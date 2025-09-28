В Молдове проходят парламентские выборы: какие партии могут победить
В Молдове в воскресенье, 28 сентября, проходят запланированные парламентские выборы. Голосованием будет избрана сотня депутатов среди членов 14 партий, четырех блоков и четырех кандидатов-самовыдвиженцев. Победители выборов будут работать в парламенте в течение четырех лет.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.md.
Кто имеет шанс на победу на выборах в Молдове?
Партия "Действие и солидарность" (PAS), которой руководит Майя Санду, правит уже 5 лет. Сейчас депутаты также участвуют в выборах и конкурируют с Патриотическим блоком (который состоит из социалистов и коммунистов). Также за победу хотят соревноваться партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".
Социальные опросы показывают, что от 4 до 10 процентов голосов могут набрать "Наша партия" и блока "Альтернатива" - различные исследования прогнозируют этим силам от 4 до 10% голосов. Этого достаточно, чтобы преодолеть минимум в 5% для партий и 7% для избирательных блоков.
Если на выборы придет не менее 30% граждан, то выборы состоятся. На избирательные участки люди будут приходить еще до 21:00.
Также к голосованию приобщаются молдавские диаспоры. Граждане отдадут голос за кандидатов в Италии, Германии, Франции, Великобритании и Румынии. В 10 странах гражданами Молдовы будут участвовать в выборах с помощью почты.
К слову, с выборов ранее сняли пророссийскую партию "Большая Молдова". Она связана с запрещенной в стране "Шор", которую создал и возглавлял Илан Шор – бизнесмен, подозреваемый в коррупционных схемах. Также из-за подозрений в незаконном финансировании решением Апелляционной палаты Кишинева приостановлена деятельность партии "Сердце Молдовы". Политсила не имеет права участвовать в выборах.
Напомним! Предыдущие парламентские выборы в Молдове состоялись 11 июля 2021 года. Тогда партия PAS под руководством Майи Санду получила существенное большинство в парламенте – 63 из 101 места.
Какие проблемы возникли во время подготовки к выборам в Молдове?
Парламент Молдовы 17 апреля проголосовал за то, чтобы парламентские выборы состоялись 28 сентября. Предвыборный период начался 29 августа.
За несколько дней до выборов на Центральную избирательную комиссию была осуществлена кибератака. Молдова обвинила в ней Россию. В Кишиневе считают, что эта операция была частью гибридной кампании для дестабилизации демократии Молдовы. Хакеры захватили Wi-Fi-маршрутизаторы и пытались перегрузить серверы.
Также президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в усилении вмешательства в выборы из-за использования священников и сеть ботов для дезинформации избирателей в диаспорах. Чиновница тогда призвала ЕС поддержать Молдову.
В то же время российская Служба внешней разведки заявила о якобы подготовке НАТО к военной оккупации Молдовы. Утверждалось, что после выборов в Молдове якобы могут быть организованы провокации, которые приведут к необходимости ввода европейских войск.