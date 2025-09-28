В Молдове в воскресенье, 28 сентября, проходят запланированные парламентские выборы. Голосованием будет избрана сотня депутатов среди членов 14 партий, четырех блоков и четырех кандидатов-самовыдвиженцев. Победители выборов будут работать в парламенте в течение четырех лет.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.md.

Кто имеет шанс на победу на выборах в Молдове?

Партия "Действие и солидарность" (PAS), которой руководит Майя Санду, правит уже 5 лет. Сейчас депутаты также участвуют в выборах и конкурируют с Патриотическим блоком (который состоит из социалистов и коммунистов). Также за победу хотят соревноваться партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".

Социальные опросы показывают, что от 4 до 10 процентов голосов могут набрать "Наша партия" и блока "Альтернатива" - различные исследования прогнозируют этим силам от 4 до 10% голосов. Этого достаточно, чтобы преодолеть минимум в 5% для партий и 7% для избирательных блоков.

Если на выборы придет не менее 30% граждан, то выборы состоятся. На избирательные участки люди будут приходить еще до 21:00.

Также к голосованию приобщаются молдавские диаспоры. Граждане отдадут голос за кандидатов в Италии, Германии, Франции, Великобритании и Румынии. В 10 странах гражданами Молдовы будут участвовать в выборах с помощью почты.

К слову, с выборов ранее сняли пророссийскую партию "Большая Молдова". Она связана с запрещенной в стране "Шор", которую создал и возглавлял Илан Шор – бизнесмен, подозреваемый в коррупционных схемах. Также из-за подозрений в незаконном финансировании решением Апелляционной палаты Кишинева приостановлена деятельность партии "Сердце Молдовы". Политсила не имеет права участвовать в выборах.

Напомним! Предыдущие парламентские выборы в Молдове состоялись 11 июля 2021 года. Тогда партия PAS под руководством Майи Санду получила существенное большинство в парламенте – 63 из 101 места.

Какие проблемы возникли во время подготовки к выборам в Молдове?