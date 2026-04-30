"Что в Пентагоне пропустили": Хегсету напомнили об ошибочных оценках возможностей Украины

Во время слушаний в Конгрессе США между демократом Адамом Смитом и главой Пентагона Питом Хегсетом возникла острая дискуссия относительно оценок войны в Украине. Однако четкого ответа от министра войны так и не прозвучало.

Дискуссия попала в трансляцию слушаний комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей.

Смотрите также Трамп заявил о "проигрыше Украины в военном плане", но есть нюанс

Как возник спор между конгрессменом Смитом и Хегсетом?

Конгрессмен-демократ Адам Смит напомнил, что еще более года назад в администрации Дональда Трампа заявляли, будто Украина "не имеет карт" и должна искать путь к договоренностям. По его словам, события показали другое, поэтому он прямо спросил, что именно было недооценено в возможностях Украины.

Что вы пропустили, не увидели, на что Украина оказалась способной за последние 14 месяцев?

– поинтересовался конгрессмен.

В ответ Хегсет отрицал любые ошибки в оценках, но на вопрос по существу не ответил. Вместо этого он переключился на критику предыдущей администрации Джо Байдена, заявив, что она передала Украине вооружение на сотни миллиардов долларов без должной ответственности.

"В конце концов, президент Трамп считает, что между Россией и Украиной должно быть мирное соглашение, что это отвечает интересам обеих сторон", – добавил он.

Когда Смит уточнил, что имеет в виду именно стратегические просчеты, министр ограничился общими формулировками.

"Думаю, украинцы проявили большое мужество. И я ценю то, что Европа теперь платит за то оружие, которое мы предоставляем", – заявил он.

Пентагон наконец разблокировал 400 миллионов для Украины