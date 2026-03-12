Не понравились фото Гегсета: Пентагон ограничил доступ к брифингам для пресс-фотографов

Министерство обороны США ограничило доступ пресс-фотографов к брифингам по войне между США, Израилем и Ираном. Это произошло после публикации снимков министра обороны Пита Гегсета, которые его команда посчитала неудачными

Об этом сообщает The Washington Post.

Какие ограничения ввели для пресс-фотографов?

Речь идет о брифинге, который состоялся 2 марта – через несколько дней после совместного удара США и Израиля по Ирану, во время которого 28 февраля погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Это также было первое выступление Гегсета в брифинг-зале Пентагона с 26 июня.

На мероприятие были аккредитованы фотографы ведущих международных агентств, в частности Associated Press, Reuters и Getty Images. Они сделали снимки Гегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, которые впоследствии были опубликованы и распространены многими медиа по всему миру.

После этого сотрудники министра обороны выразили недовольство тем, как он выглядел на фотографиях. По словам источников, в результате было принято решение не допускать фотографов к двум следующим брифингам в Пентагоне, которые состоялись 4 и 10 марта.

Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон в комментарии заявила, что ведомство ограничивает количество представителей медиа из-за нехватки места в брифинг-зале. По ее словам, для каждого информационного агентства обычно допускается только один представитель, за исключением пула журналистов. Она также добавила, что фотографии с брифингов оперативно публикуются в открытом доступе для медиа и общественности.

В Белом доме отказались комментировать решение министра обороны. Заместитель пресс-секретаря администрации президента Анна Келли не предоставила ответа о причинах ограничения доступа журналистов.

Какая именно фотография вызвала недовольство команды министра, пока неизвестно. По словам источников, когда фотографы появились на следующий брифинг, их просто не допустили к мероприятию.

С тех пор снимать брифинги разрешено только штатным фотографам Министерства обороны.

Национальная ассоциация пресс-фотографов (NPPA) резко раскритиковала такое решение. Организация призвала Пентагон восстановить доступ журналистов и заявила, что подобные действия вызывают серьезные опасения относительно соблюдения Первой поправки к Конституции США.

Президент NPPA Алекс Гарсия подчеркнул, что недопуск фотографов из-за нежелательных для чиновников изображений является серьезной проблемой.

По его словам, свободная пресса не может нормально функционировать, если правительство пытается контролировать, какие именно изображения государственных чиновников могут быть обнародованы.

Ранее резонансной стала фотосессия Белого дома