Уже в пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча президентов США и России. СМИ рассказали, кто поедет на встречу вместе с Трампом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СМИ.

Кто будет представлять США на переговорах?

Дональд Трамп и Владимир Путин сначала проведут разговор с глазу на глаз с помощью переводчиков, а затем состоятся переговоры с участием представителей США и России. Переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5".

Американскую делегацию будут представлять вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент.

Кремль сообщил, что его представят министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По словам Ушакова, саммит на Аляске сосредоточится на урегулировании "украинского кризиса", но затронут и другие темы.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет посмотреть Путину в глаза и попытаться остановить войну в Украине. По словам пресс-секретаря Левитт, один из признаков стиля ведения переговоров Трампа заключается в том, что он не афиширует шаги, которые собирается делать.