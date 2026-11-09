Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби: почему участие Европы имеет важное значение

Дипломатические усилия, направленные на будущий переговорный процесс между Украиной, США и Россией в Абу-Даби, приобретают новую остроту в связи с участием европейских партнеров. Присутствие союзников, пусть даже за кулисами встреч, рассматривается как важная мера предосторожности с точки зрения континентальной безопасности.

Дипломатические контакты, связанные с урегулированием войны, переходят на новый уровень, где большую роль играет баланс интересов основных игроков. В эфире 24 Канала политолог и партнер коммуникационного агентства GoodPolitics Максим Джигун рассказал, почему привлечение партнеров остается важным для украинской стороны.

Европейское присутствие на переговорах – перестраховка

Украина заинтересована в том, чтобы союзники оставались непосредственно вовлеченными в дипломатические процессы, даже если формальный формат встреч ограничен. Эксперт отмечает, что Киев ранее уже прибегал к тактике, когда представители ЕС находились поблизости и помогали поддерживать координацию.

Это возможность сказать, что это европейская война, а не война, которую можно за закрытыми дверями решить без участия Европы, и европейцы сами заинтересованы в своем присутствии,

– отметил политолог.

По его словам, после окончания боевых действий именно европейские страны должны понимать, как гарантировать собственную безопасность, поэтому их пусть и неофициальное присутствие является логической необходимостью.

Как опыт делегации может повлиять на формат переговоров?

Присутствие европейских советников также может выполнять стабилизирующую функцию во время сложных переговоров. По мнению эксперта, осторожность европейских партнеров способна помочь избежать импульсивных шагов, когда звучат неприемлемые предложения. Политолог напомнил, что подобный формат привлечения советников лидеров государств уже применялся, например, во время визита Уиткоффа и Кушнера в Киев.

Присутствие украинских дипломатов, в том числе в делегации, которая, скорее всего, будет с Кислицей, должно гарантировать, что за последние полтора года мы научились тому, как можно и как нельзя вести себя в таком формате переговоров,

– отметил Джигун.

Когда стороны оценивают, почему ожидать от встречи делегаций, наработанный дипломатический опыт становится определяющим фактором защиты национальных позиций.

Контекст дипломатических маневров: вопрос о Европе обострился

Вопрос об участии европейских стран встал особенно остро после заявлений о том, что будущие раунды могут носить исключительно трехсторонний характер. В частности, когда Кремль объявил формат переговоров в Абу-Даби, представители Москвы выступили против непосредственного присутствия представителей Европы.

В то же время аналитики предупреждают, что Москва хочет договориться о будущей архитектуре безопасности на своих условиях, пытаясь ограничить влияние партнеров Киева на процесс принятия совместных решений.