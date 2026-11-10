Создают иллюзию прогресса: политолог раскрыл истинные цели США и России в переговорах

10 ноября в ОАЭ состоялись переговоры между представителями Украины, США и России. Некоторые заявления в СМИ вселяли оптимизм, но не все так просто.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Артем Бронжуков. По его словам, сообщения в западных СМИ о том, что стороны якобы готовы к территориальным уступкам, – это всего лишь попытки выдать желаемое за действительное. Американские переговорщики занимаются пиаром Дональда Трампа и, вероятно, создают иллюзию прогресса.

Чего добивается Кремль?

Как подчеркнул Бронжуков, американские переговорщики уже неоднократно демонстрировали, что они не понимают истинных причин войны и намерений диктатора Путина.

Хотелось бы честно ошибаться в оценке ситуации, но мы неоднократно слышали и от Кушнера, и от Виткоффа о том, что они почти закончили войну. Но затем они демонстрируют, что не понимают реальных причин войны и намерений Путина. Кушнер говорил, что если бы Украина вышла из Донбасса, то война бы закончилась. Этим он показал, что является дилетантом, который не понимает, за что воюет Путин – явно не за украинские села и города на Донбассе,

– отметил эксперт.

Политолог добавил, что заявления Москвы о претензиях исключительно на Донбасс – это ложь, которой российское руководство маскирует стремление изменить мировой порядок в сфере безопасности и перекроить геополитическую карту мира.

Есть ли у Украины козыри?

Политолог подчеркнул, что самым сильным аргументом Украины на переговорах остаются ВСУ, которые сдерживают российское продвижение и развеяли миф о второй армии мира. Дополнительным фактором давления стали удары по российским НПЗ, которые обнажили уязвимость экономики противника.

При этом на данный момент встреча в Абу-Даби – в основном консультационный трек, в рамках которого вряд ли реально прекратить войну. Однако могут быть и другие важные результаты. Например, обмен пленными или разблокирование Черного моря для украинского экспорта.

Покончит ли эта встреча с войной? Наверняка нет. Это в первую очередь история о консультациях, которые должны подготовить почву для более широких политических договоренностей, потенциально на полях G20 в декабре. Посмотрим, особо не строим себе иллюзий, но имеем в виду, что определенные положительные результаты для Украины могут произойти,

– отметил Бронжуков.

Чего ожидать от встречи в Абу-Даби: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что 10 ноября уже завершилась встреча в Абу-Даби в формате Украина – США – Россия. Она длилась около 4,5 часа. Известно, что встреча продолжится уже завтра утром.