Отвлечение внимания, – эксперт раскрыл ожидания от переговоров Зеленского с делегацией США

В Берлине 14 декабря состоялись переговоры между делегациями Украины и США, которые длились пять часов. И хотя американская сторона отмечает значительный прогресс в мирном процессе, эта встреча вряд ли будет прорывной.

Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, чем могут закончиться переговоры в Берлине. Они также продолжатся сегодня, 15 декабря, и к ним присоединятся европейские лидеры.

К теме Зеленский предлагает компромисс для нового раунда мирных переговоров по Украине, – NYT

Какое зеркальное предложение России может дать Украина?

Ус считает, что встреча в Берлине, вероятно, не принесет существенных результатов и важных договоренностей.

Я не верю, что удастся чего-то достичь на переговорах в Берлине. Это параллельная история и отвлечение внимания от других процессов, которые происходят в мире,

– предположил он.

Очевидно, по его словам, что Россия также не собирается останавливаться в войне. В то же время Украина не соглашается на те предложения, которые есть.

Одно из последних заявлений российской стороны было о том, что возможен отвод оккупационных войск с демилитаризованной в будущем зоны на Донбассе. Однако по мнению помощника Путина Юрия Ушакова, на этих территориях должна действовать Росгвардия и российская полиция, которые якобы должны защищать там порядок.

Обратите внимание! Юрий Ушаков отверг так называемый корейский вариант завершения войны, когда боевые действия закончились, но юридически война продолжается. При этом страна разделена на две части и есть демилитаризованная зона. Ушаков отметил, что корейский сценарий относительно войны в Украине ни разу не обсуждался.

"Когда Россия говорит, мол, там (на Донбассе – 24 Канал) не будет российских военных, будет Росгвардия, так Украина может сделать зеркальный ответ. Например, сказать, хорошо, там не будет украинских военных, а только "Азов". Это же не Вооруженные Силы, а Национальная гвардия Украины", – отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Поэтому Украина может дать зеркальный ответ, однако вряд ли он понравится россиянам.

Посмотрим, как будут разворачиваться события, но пока, несмотря на значительное внимание к тому, что происходит в Берлине, не уверен, что там удастся чего-то достичь,

– подчеркнул Иван Ус.

Он также обратил внимание на неслучайные слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что, заморозив российские активы, ЕС возвращает свою субъектность.

Что известно о переговорах в Берлине?