Снятие санкций и сохранение ракетной программы: Иран выдвинул собственные условия прекращения огня

На фоне сообщений о возможных переговорах между Ираном и США по завершению войны на Ближнем Востоке Тегеран очертил собственные условия прекращения огня. Среди них – снятие санкций, закрытие американских баз в регионе и сохранение ракетной программы.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Смотрите также США направили Ирану план из 15 пунктов по окончанию войны

Какие требования по миру выдвинул Иран?

Источники сообщили, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) укрепил свои позиции внутри иранской власти и выдвинул требования к администрации Дональда Трампа.

Иранцы требуют:

закрытия всех американских баз в Персидском заливе,

выплату компенсаций за нанесенные Ирану удары,

снятия всех санкций с Ирана,

новый порядок в Ормузском проливе, который позволит взимать плату с судов, проходящих этим водным путем (похоже на практику в Суэцком канале),

гарантии, что война не начнется снова,

прекращение израильских ударов по группировке "Хезболла", которая поддерживает Иран,

право сохранять ракетную программу без каких-либо договоров, которые будут ее ограничивать.

Как в США прокомментировали эти требования?

Американский чиновник назвал иранские требования "нереалистичными и бессмысленными". По словам представителей США и арабских стран, такая позиция Ирана усложняет достижение соглашения больше, чем до начала войны, которую начали США и Израиль.

Также источники издания подтвердили, что направленные сообщения в рамках нового дипломатического раунда поступили на прошлой неделе через посредников с Ближнего Востока, тогда как прямые контакты между США и Ираном пока отсутствуют.