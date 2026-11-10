Украина и Россия "демонстрируют гибкость" в отношении территорий в частных беседах, – Reuters

Украина и Россия в ходе закрытых переговоров якобы демонстрируют определенную гибкость в отношении возможных территориальных договоренностей. Территориальный вопрос, вероятно, будет рассматриваться в конце переговорного процесса, после обсуждения гарантий безопасности и других условий завершения войны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.

Что говорят в США о территориальных уступках?

По словам американского чиновника, в ходе закрытых переговоров Украина и Россия демонстрируют определенную готовность к компромиссу по вопросу территорий.

Обе стороны проявили некоторую гибкость в частных беседах,

– заявил американский чиновник.

В то же время публичные позиции Киева и Москвы остаются противоположными. Украина стремится к восстановлению территориальной целостности в пределах международно признанных границ, тогда как российский диктатор Владимир Путин требует передачи России всего Донбасса.

Территориальные договоренности могут стать предметом обсуждения уже на заключительном этапе переговоров. Сначала стороны должны рассмотреть другие вопросы, в частности послевоенную архитектуру безопасности и гарантии для Украины.

Какие вопросы будут обсуждаться в Абу-Даби?

Одной из главных тем переговоров 10–11 ноября станут гарантии безопасности для Украины. Среди вариантов, которые обсуждают стороны, – механизм защиты по образцу пятой статьи Североатлантического договора.

Американский чиновник заявил, что в Вашингтоне осторожно оптимистично оценивают перспективы переговоров, хотя и признают: процесс может занять некоторое время.

"Это первый раз, когда я чувствую, что мы видим реальное желание российской стороны завершить войну,

– сказал он.

США на переговорах будут представлять специальные посланники президента Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. После встреч в Абу-Даби американские представители могут отправиться в Россию, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным.