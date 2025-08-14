Не стоит исключать того, что Дональд Трамп захочет заключить сделку с Владимиром Путиным без участия Европы и Украины. Но это может обернуться проблемами для лидера США.

Как отметил 24 Каналу политолог Петр Олещук, в вопросе встречи с Путиным может быть спрятан один неприятный факт. Он касается договоренностей главы Кремля со Стивом Уиткоффом.

К теме Трамп может стремиться достичь соглашения непосредственно с Путиным, минуя Украину или Европу, – Reuters

Как Уиткофф мог "подставить" Трампа?

Немецкое издание Bild опубликовало информацию о переговорах Уиткоффа с Путиным в Москве. В частности там говорится о том, что Уиткофф заранее неправильно проинформировал Трампа о ходе встречи с российским диктатором. В свою очередь Трамп передал некорректную информацию европейцам.

Уиткофф сказал, что якобы Путин готов обменяться территориями, готов к прекращению огня. Но в конечном итоге стало известно, что это не более, чем воображение самого спецпредставителя. Он совершенно неправильно проинформировал президента Соединенных Штатов, а тот, опираясь на эти впечатления, назначил встречу с Путиным.

Так он сам себя загнал в ловушку, потому что теперь, если Трамп встречается и это приносит какие-то результаты, – он молодец. Если встречается и переговоры завершаются провалом, то это существенно влияет на его международный авторитет,

– сказал Петр Олещук.

Президент США понимает, что стоит давить на Путина, чтобы показать, что у них состоялась продуктивная встреча. Это очень серьезная проблема и самый большой риск, потому что мы имеем дело с хаотичной дипломатией, которую исповедует Трамп.

Заметим, Трамп встретится с Путиным на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Когда она имела символическое значение и считалась важной для защиты США от СССР. Теперь на ней размещены истребители. В городе также расположен аэропорт, который занимает второе место в Америке по грузообороту.