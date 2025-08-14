Не варто відкидати того, що Дональд Трамп захоче укласти угоду з Володимиром Путіним без участі Європи та України. Але це може обернутися проблемами для лідера США.

Як зауважив 24 Каналу політолог Петро Олещук, у питанні зустрічі з Путіним може бути захований один неприємний факт. Він стосується домовленостей очільника Кремля зі Стівом Віткоффом.

Як Віткофф міг "підставити" Трампа?

Німецьке видання Bild опублікувало інформацію про переговори Віткоффа з Путіним у Москві. Зокрема там мовиться про те, що Віткофф заздалегідь неправильно проінформував Трампа про хід зустрічі з російським диктатором. Своєю чергою Трамп передав некоректну інформацію європейцям.

Віткофф сказав, що нібито Путін готовий обмінятися територіями, готовий до припинення вогню. Але у кінцевому результаті стало відомо, що це не більше, ніж уява самого спецпредставника. Він абсолютно неправильно проінформував президента Сполучених Штатів, а той, опираючись на ці враження, призначив зустріч з Путіним.

Так він сам себе загнав у пастку, бо тепер, якщо Трамп зустрічається та це приносить якісь результати, – він молодець. Якщо зустрічається та переговори завершуються провалом, то це суттєво впливає на його міжнародний авторитет,

– сказав Петро Олещук.

Президент США розуміє, що варто тиснути на Путіна, щоб показати, що у них відбулася продуктивна зустріч. Це дуже серйозна проблема й найбільший ризик, бо ми маємо справу з хаотичною дипломатією, яку сповідує Трамп.

Зауважимо, Трамп зустрінеться з Путіним на військовій базі Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Коли вона мала символічне значення та вважалася важливою для захисту США від СРСР. Тепер на ній розміщені винищувачі. У місті також розташований аеропорт, який займає друге місце в Америці за вантажообігом.