Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает, что до конца 2025 года технически возможно открыть все шесть кластеров в переговорах с Украиной.

Об этом Марта Кос рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Читайте также Украина получит 2 миллиарда евро от ЕС – глава Еврокомиссии рассказала, куда направят средства

Есть ли прогресс в процессе евроинтеграции?

Марта Кос объяснила, что Украина и ЕС завершили скрининг украинского законодательства для переговоров о вступлении в Евросоюз. Это означает, что уже состоялись все шесть необходимых процессов.

Итак, первый кластер готов к открытию. Это мнение Европейской Комиссии, и я думаю, что вскоре все кластеры, а я оптимистично настроена, в этом году также будут открыты,

– подчеркнула еврокомиссар.

По ее словам, открытие первого кластера означает, что Украине пришлось подготовить три очень важные дорожные карты. Они касаются верховенства права, государственного управления и демократических институтов, а также плана действий.

Кос добавила, что после открытия кластеров начнется работа по каждому направлению, чтобы адаптировать украинское законодательство к европейским стандартам. Это потребует от Украины проведения значительного количества необходимых реформ.

Я полна восхищения, особенно потому, что, знаете, переговорный процесс сложный даже для стран, которые живут в мире, имеют время и все ресурсы, но вы готовы это делать в таких условиях,

– подчеркнула чиновница.

У еврокомиссара также спросили, какие ключевые шаги должна сделать Украина, чтобы восстановить полное доверие Европейского Союза после скандального закона о НАБУ и САП.

В ответ Марта Кос отметила, что доверие – это то, что помогает получить доброжелательность и готовность стран-членов сопровождать Украину в процессе евроинтеграции.

Так, то, что произошло 22 июля, было шагом назад. Это было частично исправлено, но еще не полностью. Борьба с коррупцией будет одним из важнейших столпов в первом кластере, который мы называем основным, потому что он настолько фундаментальный,

– отметила она.

Сейчас идет процесс привлечения частных инвесторов для восстановления страны, ведь средств ЕС или государственных ресурсов будет недостаточно – речь идет о более 500 миллиардов. По словам Марты Кос, инвесторы придут только тогда, когда будут иметь юридическую уверенность в безопасности своих вложений, в частности в независимости судебных решений.

Когда могут начаться переговоры о вступлении в ЕС?