"До конца года": какие перспективы Украины в переговорах с ЕС и сыграл ли роль скандал с НАБУ
- Еврокомиссар Марта Кос заявила, что до конца 2025 года технически возможно открыть все шесть кластеров в переговорах с Украиной.
- Украина завершила скрининг законодательства для переговоров с ЕС; после открытия кластеров начнется работа по каждому направлению.
Об этом Марта Кос рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Есть ли прогресс в процессе евроинтеграции?
Марта Кос объяснила, что Украина и ЕС завершили скрининг украинского законодательства для переговоров о вступлении в Евросоюз. Это означает, что уже состоялись все шесть необходимых процессов.
Итак, первый кластер готов к открытию. Это мнение Европейской Комиссии, и я думаю, что вскоре все кластеры, а я оптимистично настроена, в этом году также будут открыты,
– подчеркнула еврокомиссар.
По ее словам, открытие первого кластера означает, что Украине пришлось подготовить три очень важные дорожные карты. Они касаются верховенства права, государственного управления и демократических институтов, а также плана действий.
Кос добавила, что после открытия кластеров начнется работа по каждому направлению, чтобы адаптировать украинское законодательство к европейским стандартам. Это потребует от Украины проведения значительного количества необходимых реформ.
Я полна восхищения, особенно потому, что, знаете, переговорный процесс сложный даже для стран, которые живут в мире, имеют время и все ресурсы, но вы готовы это делать в таких условиях,
– подчеркнула чиновница.
У еврокомиссара также спросили, какие ключевые шаги должна сделать Украина, чтобы восстановить полное доверие Европейского Союза после скандального закона о НАБУ и САП.
В ответ Марта Кос отметила, что доверие – это то, что помогает получить доброжелательность и готовность стран-членов сопровождать Украину в процессе евроинтеграции.
Так, то, что произошло 22 июля, было шагом назад. Это было частично исправлено, но еще не полностью. Борьба с коррупцией будет одним из важнейших столпов в первом кластере, который мы называем основным, потому что он настолько фундаментальный,
– отметила она.
Сейчас идет процесс привлечения частных инвесторов для восстановления страны, ведь средств ЕС или государственных ресурсов будет недостаточно – речь идет о более 500 миллиардов. По словам Марты Кос, инвесторы придут только тогда, когда будут иметь юридическую уверенность в безопасности своих вложений, в частности в независимости судебных решений.
Когда могут начаться переговоры о вступлении в ЕС?
Председатель Европарламента Роберта Мецола 2 октября заявила, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз должны начаться до конца этого года.
По ее словам, расширение ЕС выгодно как ему, так и государствам-кандидатам. Мецола подчеркнула, что это "не благотворительность", и что это "сделает нас более защищенными" и "даст нам больше стратегического контроля".
Тем временем глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в Копенгагене заявил, что Евросоюз должен выполнить свои обязательства, прокладывая путь к вступлению Украины в ЕС.