"До кінця року": які перспективи України у переговорах з ЄС та чи зіграв роль скандал з НАБУ
- Єврокомісарка Марта Кос заявила, що до кінця 2025 року технічно можливо відкрити всі шість кластерів у переговорах з Україною.
- Україна завершила скринінг законодавства для переговорів з ЄС; після відкриття кластерів розпочнеться робота за кожним напрямом.
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вважає, що до кінця 2025 року технічно можливо відкрити всі шість кластерів у переговорах з Україною.
Про це Марта Кос розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Чи є прогрес у процесі євроінтеграції?
Марта Кос пояснила, що Україна і ЄС завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу. Це означає, що вже відбулися всі шість необхідних процесів.
Отже, перший кластер готовий до відкриття. Це думка Європейської Комісії, і я думаю, що незабаром усі кластери, а я оптимістично налаштована, цього року також будуть відкриті,
– підкреслила єврокомісарка.
За її словами, відкриття першого кластера означає, що Україні довелося підготувати три дуже важливі дорожні карти. Вони стосуються верховенства права, державного управління та демократичних інститутів, а також плану дій.
Кос додала, що після відкриття кластерів розпочнеться робота за кожним напрямом, щоб адаптувати українське законодавство до європейських стандартів. Це вимагатиме від України проведення значної кількості необхідних реформ.
Я сповнена захоплення, особливо тому, що, знаєте, переговорний процес складний навіть для країн, які живуть у мирі, мають час і всі ресурси, але ви готові це робити в таких умовах,
– підкреслила посадовиця.
У єврокомісарки також запитали, які ключові кроки має зробити Україна, щоб відновити повну довіру Європейського Союзу після скандального закону щодо НАБУ та САП.
У відповідь Марта Кос наголосила, що довіра – це те, що допомагає отримати доброзичливість і готовність країн-членів супроводжувати Україну в процесі євроінтеграції.
Так, те, що сталося 22 липня, було кроком назад. Це було частково виправлено, але ще не повністю. Боротьба з корупцією буде одним із найважливіших стовпів у першому кластері, який ми називаємо основним, тому що він настільки фундаментальний,
– зазначила вона.
Наразі триває процес залучення приватних інвесторів для відбудови країни, адже коштів ЄС чи державних ресурсів буде недостатньо – йдеться про понад 500 мільярдів. За словами Марти Кос, інвестори прийдуть лише тоді, коли матимуть юридичну впевненість у безпеці своїх вкладень, зокрема у незалежності судових рішень.
Коли можуть розпочатися перемовини про вступ до ЄС?
Голова Європарламенту Роберта Мецола 2 жовтня заявила, що перемовини про вступ України та Молдови до Європейського Союзу мають початися до кінця цього року.
За її словами, розширення ЄС вигідно як йому, так і державам-кандидатам. Мецола підкреслила, що це "не благодійність", і що це "зробить нас більш захищеними" та "дасть нам більше стратегічного контролю".
Тим часом глава Євроради Антоніу Кошта на пресконференції у Копенгагені заявив, що Євросоюз повинен виконати свої зобов’язання, прокладаючи шлях до вступу України в ЄС.