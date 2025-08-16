В России не спешат готовиться к возможной встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Сейчас о дальнейших датах встреч российского диктатора информации нет.

заявление помощника президента России Юрия Ушакова, которого цитируют российские СМИ.

Возможна ли встреча Путина и Зеленского?

На пресс-конференции по результатам саммита на Аляске, прошедшего 15 августа, Дональд Трамп предположил, что возможна и следующая встреча. В частности это могли быть трехсторонние переговоры с участием Путина, Трампа и Зеленского.

Однако в России о такой перспективе не говорят. По словам Ушакова, неизвестно, когда Трамп и Путин встретятся снова. Так же Кремль не поднимал вопрос о трехстороннем саммите президентов.

К слову, сам Владимир Путин поддерживает идею Трампа о встрече в ближайшее время. Диктатор предложил провести ее в Москве. На такую инициативу Дональд Трамп ответил, что "это могло бы быть интересно".

Заметим, что все заявления президентов США и России на пресс-конференции на Аляске можно посмотреть в нашем материале. Известно, что ни Путин, ни Трамп не отвечали на вопросы журналистов, а ограничились лишь речами.

Напомним, во время интервью для Fox News Дональд Трамп оценил встречу с Путиным на "10 из 10". Он отметил, что разговор с Владимиром Путиным был "очень продуктивным". Президент добавил, что на саммите удалось согласовать большинство тем.

Как относится Зеленский к идее трехсторонних переговоров?

Президент Владимир Зеленский поддерживает инициативу Трампа о прекращении огня в Украине и мирных переговоров. Он считает, что Украина должна быть вовлечена в этот процесс, ведь этот вопрос касается ее территорий. Гарант Конституции отметил, что украинская сторона хотела бы проведения такой встречи.

К слову, если такой саммит состоится, то его будут проводить, предположительно, в европейских государствах или странах Ближнего Востока.