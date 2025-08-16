У Росії не поспішають готуватися до можливої зустрічі Володимира Путіна з Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Наразі про подальші дати зустрічей російського диктатора інформації немає.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву помічника президента Росії Юрія Ушакова, якого цитують російські ЗМІ.

Дивіться також Тепер усе залежить від Зеленського, – Трамп підбив підсумки зустрічі з Путіним

Чи можлива зустріч Путіна та Зеленського?

На пресконференції за результатами саміту на Алясці, що пройшов 15 серпня, Дональд Трамп припустив, що можлива й наступна зустріч. Зокрема це могли бути тристоронні переговори за участі Путіна, Трампа та Зеленського.

Однак в Росії про таку перспективу не говорять. За словами Ушакова, невідомо, коли Трамп і Путін зустрінуться знову. Так само Кремль не порушував питання щодо тристороннього саміту президентів.

До слова, сам Володимир Путін підтримує ідею Трампа щодо зустрічі найближчим часом. Диктатор запропонував провести її у Москви. На таку ініціативу Дональд Трамп відповів, що "це могло б бути цікаво".

Зауважимо, що всі заяви президентів США і Росії на пресконференції на Алясці можна переглянути в нашому матеріалі. Відомо, що ні Путін, ні Трамп не відповідали на питання журналістів, а обмежилися лише промовами.

Нагадаємо, під час інтерв'ю для Fox News Дональд Трамп оцінив зустріч з Путіним на "10 з 10". Він зазначив, що розмова з Володимиром Путнім була "дуже продуктивною". Президент додав, що на саміті вдалося узгодити більшість тем.

Як ставиться Зеленський до ідеї тристоронніх перемовин?

Президент Володимир Зеленський підтримує ініціативу Трампа щодо припинення вогню в Україні та мирних перемовин. Він вважає, що Україна має бути залучена в цей процес, адже це питання стосується її територій. Гарант Конституції зазначив, що українська сторона хотіла б проведення такої зустрічі.

До слова, якщо такий саміт відбудеться, то його проводитимуть, імовірно, в європейських державах або країнах Близького Сходу.