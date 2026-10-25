Песков назвал город, где могут встретиться Путин, Трамп и Си Цзиньпин

В ближайшее время могут состояться переговоры российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Также рассматривается возможность трехсторонней встречи с участием лидера Китая Си Цзиньпина.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Где пройдут переговоры?

Песков заявил, что китайский город Шэньчжэнь рассматривается в качестве возможного места проведения встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Кроме того, там может состояться трехсторонний саммит с участием лидера Китая Си Цзиньпина.

Сейчас все следят за тем, что произойдет в Шэньчжэне, если там представится возможность провести двустороннюю встречу Путина и Трампа, трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином. И то, и другое, как говорится, лежит на рабочем столе,

– заявил представитель Кремля.

Он добавил, что стороны пока не достигли окончательных договоренностей ни по поводу двусторонней встречи Путина и Трампа, ни по поводу трехстороннего саммита глав России, Китая и США.

Но мы все же надеемся, что такая возможность появится,

– отметил Песков.

Напомним, Пекин не спешит соглашаться на эту встречу. Трехсторонние переговоры могут создать для Китая дипломатические риски.

Москва стремится к достижению договоренностей по Украине по образцу Ялтинской конференции 1945 года, чтобы ослабить международную изоляцию России. В то же время администрация Трампа может сосредоточиться на вопросе ядерного разоружения, что поставит Пекин в неловкое положение из-за значительно меньшего ядерного арсенала Китая по сравнению с США и Россией.

Кроме того, Китай заинтересован в поддержании отдельных контактов с Вашингтоном и Москвой и подчеркивает необходимость вовлечения Украины и России в мирный процесс.

Еще одной причиной для осторожности является риск того, что трехсторонний саммит затмит основные мероприятия встречи АТЭС, где Пекин стремится продемонстрировать свое экономическое лидерство. Вместо официального саммита Китай может предложить менее формальный формат контактов, выступив в качестве площадки для переговоров между США и Россией.