В среду, 6 августа, спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Кремле. Позже результаты 3-часового разговора прокомментировал государственный секретарь США Марко Рубио.

Он заявил, что это был хороший день, однако "впереди еще много работы". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Смотрите также Пытается посеять "раскол" в команде Трампа: ISW указали, как Кремль манипулирует визитом Виткоффа

Что заявил Рубио после переговоров с Кремлем?

По итогам переговоров в Москве американский госсекретарь заявил, что теперь в США лучше понимают условия, при которых Россия может прекратить войну.

Ключевыми в этом могут стать территориальные вопросы.

Кроме того, речь идет о возможной встрече Путина и Дональда Трампа. По словам Рубио, перед ней "должно произойти много событий". В частности, телефонный разговор президентов в течение ближайших нескольких дней, хотя пока звонок не запланирован.

Мы не знаем, состоится ли встреча между Трампом и Путиным на следующей неделе. Это зависит от того, каких успехов смогут достичь стороны,

– подчеркнул политик.

Напомним, в то же время Трамп не смог дать четкого ответа относительно искренности намерений российского диктатора. Американский лидер пообещал ответить "через несколько недель, возможно, и раньше".