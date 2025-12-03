Укр Рус
Геополитика Америка Переговоры в Москве: Кушнер и Уиткофф вступают в "военную игру" Путина, – Politico
3 декабря, 11:24
Переговоры в Москве: Кушнер и Уиткофф вступают в "военную игру" Путина, – Politico

Полина Буянова
Основні тези
  • Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером затягивал переговоры и обвинил Европу в блокировании мирного процесса.
  • Во время переговоров Россия не продемонстрировала готовности к уступкам, и пока нет признаков изменения позиции Москвы.

Во время встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером Владимир Путин совместил шарм, умышленное затягивание переговоров и прямые угрозы, чтобы продемонстрировать, какую именно позицию Россия занимает по миру с Украиной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Какую тактику на этот раз выбрал Путин?

Уиткофф и Кушнер, которые представляют администрацию Дональда Трампа, провели несколько часов в Москве в ожидании встречи с Путиным. Переговоры между делегациями США и России традиционно стартовали с существенной задержкой.

Для тех, кто знаком с привычкой российского президента заставлять иностранных гостей часами ждать, не стало неожиданностью, что переговоры во вторник начались почти на три часа позже объявленного его пресс-секретарем времени – 17:00, 
– говорится в материале.

Пока американцы ждали, Путин выступил на инвестиционном форуме, где обвинил Европу в блокировании мирного процесса и заявил, что Россия "готова к войне", если Европа "решит ее начать".

Переговоры в Кремле завершились после полуночи. Советник Путина Кирилл Дмитриев назвал встречу "продуктивной", а помощник диктатора Юрий Ушаков – "конструктивной и содержательной". В то же время он отметил, что для достижения результата нужна дальнейшая работа.

По словам Ушакова, Путин акцентировал на якобы "деструктивных действиях европейской стороны", что может свидетельствовать о намерении Кремля возложить на ЕС ответственность в случае провала договоренностей.

На данный момент Москва не демонстрирует готовности к уступкам. Накануне переговоров Путин повторил, что не считает Зеленского легитимным лидером, а во время предыдущих раундов переговоров (в Стамбуле, на Аляске и во время многочисленных визитов Уиткоффа) Кремль не смягчал свою позицию.

По словам издания, пока нет признаков, что переговоры 2 декабря заставят Москву изменить свою позицию.

Как прошли переговоры России и США?

  • Во время встречи Москва получила еще 4 документа, кроме плана из 28 пунктов. В то же время компромиссного варианта по мирному плану для Украины пока не достигнуто.
     

  • После встречи Юрий Ушаков отметил, что некоторые американские наработки "можно обсуждать". По словам российского чиновника, работа над достижением долгосрочного мира "будет продолжаться и в дальнейшем".
     

  • Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров в Москве должны были встретиться с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Однако, по данным СМИ, запланированную встречу отменили.