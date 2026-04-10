"Они не имеют никаких козырей": накануне переговоров Трамп выступил с угрозами Ирану

Президент США Дональд Трамп снова прибегнул к угрозам Ирану: он заявил, что Тегеран "не имеет никаких козырей", кроме Ормузского пролива.

Соответствующий сообщение Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Что Трамп на этот раз сказал об Иране?

Накануне переговоров США и Ирана, которые должны состояться в субботу, 11 апреля, в Пакистане, Дональд Трамп заявил, что Иран "не имеет козырей".

Иранцы, похоже, не осознают, что они не имеют никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с использованием международных водных путей. Единственная причина, по которой они сегодня живы, – чтобы вести переговоры!

– написал политик.

Ранее Дональд Трамп уже неоднократно делал заявления об отсутствии "козырей" или "карт" – однако тогда эти слова касались Украины и Владимира Зеленского. В частности, в январе 2026 года президент США заявлял, что "если у Зеленского не будет Дональда Трампа, это будет полная катастрофа".

Иранцы лучше справляются с фейковыми новостями и "связями с общественностью", чем воюют!

– говорится в другой заметке Трампа.

В интервью The New York Post Дональд Трамп также заявил, что узнает за 24 часа, насколько успешными будут переговоры с Ираном. Глава Белого дома отметил, что США загружают корабли новыми боеприпасами на случай, если переговоры провалятся.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что достичь быстрого мира на Ближнем Востоке, вероятно, будет очень сложно. По его словам, США могут приписать себе частичную победу, но вряд ли ее такой будут считать избиратели как Трампа, так и Демократической партии, а это для него самое важное.

