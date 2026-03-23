"Манипуляция для рынков": Иран отрицает переговоры с Трампом и заявляет, что США в ловушке

Иран опроверг информацию о проведении переговоров с США. Подобные сообщения о контактах между сторонами, вероятно, использовали для манипуляций на финансовых и нефтяных рынках.

Такое заявление сделал председатель Меджлиса Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети Х. Заметим, что о подобных переговорах ранее сообщала американская сторона, которая обеспокоена мировым кризисом нефти.

Что говорит Иран о переговорах с США?

Председатель иранского парламента, комментируя информацию о переговорах с американской стороной, опроверг подобные сообщения, назвав подобные данные манипуляцией, направленную на стабилизацию рынков.

Никакие переговоры с США не проводились, а фейковые новости используются для манипуляций на финансовых и нефтяных рынках, чтобы вырваться из ловушки, в которой оказались США и Израиль,

– написал он.

По его словам, иранский народ требует полного и искупительного наказания агрессоров. Он добавил, что все чиновники страны твердо поддерживают своего верховного лидера и народ, пока эта цель не будет достигнута.

Напомним, ранее иранские медиа, связанные с КСИР, заявили, что прямых или косвенных переговоров с США не было. Впоследствии соответствующую информацию также подтвердил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

О чем заявляли в США?

Утром 23 марта Дональд Трамп заявил, что США и Иран провели продуктивные переговоры по завершению боевых действий на Ближнем Востоке, поэтому Вашингтон приостановил удары по критической инфраструктуре.

По его словам, американская и иранская стороны пришли к согласию в ряде вопросов, в частности, относительно ядерного оружия Тегерана, поскольку США прежде всего начинали операцию именно на фоне ядерной программы страны.

Заметим, что сразу после этого стоимость марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель, и стала составлять 99,96 доллара за баррель, после чего продолжила падать. До этого она была 108 долларов за баррель.

