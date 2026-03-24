США и Иран сядут за стол переговоров: СМИ пишут, что Хаменеи одобрил предложение
- Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил переговоры с США для урегулирования войны на Ближнем Востоке.
- Ожидается, что переговоры состоятся в Пакистане до 29 марта, с ориентировочной датой прекращения огня 9 апреля.
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил возможность проведения переговоров с США по урегулированию войны на Ближнем Востоке. Такая информация появилась на фоне заявлений Трампа, который сообщил о якобы успешных контактах между представителями США и Ирана.
Об этом информирует израильское издание Ynet.
Могут ли состояться переговоры между США и Ираном?
Издание, со ссылкой на собственные источники, утверждает, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи связался со специальным посланником президента Трампа Стивом Уиткоффом и передал, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи одобрил переговорный процесс.
Я здесь после того, как мы получили согласие и благословение Моджтабы Хаменеи закрыть этот вопрос как можно скорее, если наши условия будут выполнены,
– сообщили дипломатические источники.
Интересно! Руководство США уже якобы утвердило вероятную дату завершения конфликта с Ираном на Ближнем Востоке. Ожидается, что переговоры с Ираном состоятся в Пакистане до 29 марта, а ориентировочная дата прекращения огня – 9 апреля. Это связано с желанием Трампа прибыть в Израиль на День независимости 22 апреля.
Что о переговорах с Ираном говорил Трамп?
23 марта президент Трамп заявил, что мирное соглашение о завершении войны в Иране может быть заключено в течение 5 дней, или даже раньше. По его словам, иранский режим якобы "очень хочет заключить" соответствующее соглашение.
Американский лидер отметил, что контакты представителей Ирана и США, в частности Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, состоялись ночью 22 марта.
Кроме того, Дональд Трамп 23 марта объявил пятидневную паузу в ударах по энергетической инфраструктуре Ирана.