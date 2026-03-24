Про це інформує ізраїльське видання Ynet.

Чи можуть відбутись переговори між США та Іраном?

Видання, із посиланням на власні джерела, стверджує, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зв'язався із спеціальним посланцем президента Трампа Стівом Віткоффом й передав, що новий верховний лідер Моджтаба Хаменеї схвалив переговорний процес.

Я тут після того, як ми отримали згоду та благословення Моджтаби Хаменеї закрити це питання якомога швидше, якщо наші умови будуть виконані,

– повідомили дипломатичні джерела.

Цікаво! Керівництво США уже нібито затвердило імовірну дату завершення конфлікту з Іраном на Близькому Сході. Очікується, що переговори з Іраном відбудуться в Пакистані до 29 березня, а орієнтовна дата припинення вогню – 9 квітня. Це пов'язано із бажанням Трампа прибути до Ізраїлю на День незалежності 22 квітня.

Що про переговори з Іраном казав Трамп?