Про це повідомляє "Анадолу". Турецька агенція процитувала повідомлення іранських ЗМІ й офіційних осіб.

Важливо Буде заміновано всю Перську затоку: Іран видав нову погрозу

Що відомо про останні удари по Ірану 23 березня?

Як заявлено в іранському інформаційному агентстві Fars, було обстріляно газопровід, який належить електростанції у Хорремшері.

Одна ракета влучила в район біля станції газопроводу, але жертв немає.

Хорремшер

В Ісфахані уражено будівлю управління природним газом та станцію зниження тиску газу, що призвело до пошкодження частин об'єктів та сусідніх будинків,

– ідеться в матеріалі.

Блекаутів теж нібито не сталося.

Ісфахан

Що за енергетичне перемир'я в Ірані та чому воно важливе?